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Посол Великобритании в Иране, объявленный персоной нон грата после катастрофы самолета МАУ, вернулся в Тегеран

По словам британского дипломата Роберта Макэра, его временный отъезд в Лондон был запланирован заранее. Иранские власти называли его нежелательным лицом, обвиняя в участии в несанкционированной акции протеста после крушения украинского Boeing.

Макэр вернулся в Тегеран, где сжигали его портрет
Макэр вернулся в Тегеран, где сжигали его портрет 
Фото: ЕРА

Посол Великобритании в Иране Роберт Макэр вернулся в Тегеран спустя три недели после задержания силами безопасности Ирана за участие в несанкционированной акции. О своем возвращении Макэр рассказал в видеоблоге в Instagram 7 февраля.

Дипломат говорил на фарси. По его словам, отъезд в Лондон для консультаций с министром иностранных дел Великобритании Домиником Раабом был запланирован давно.

Макэр подчеркнул, что уже несколько дней назад вернулся к исполнению обязанностей главы дипмиссии.

11 января Макэра на несколько часов задерживали. Он присутствовал во время стихийной акции, которая собралась, когда стало известно, что иранские военные сбили самолет "Международных авиалиний Украины" под Тегераном. Иранский канал PressTV сообщил, что посла обвинили в разжигании уличных протестов. Группа людей, недовольных действиями дипломата, сожгла его портрет вместе с флагом Великобритании.

Макэр пояснил, что не принимал участия в протестах, а пришел на акцию памяти погибших в катастрофе самолета.

Представитель судебной власти Ирана Голамхосейн Эсмаили 15 января обвинил Макэра во вмешательстве во внутренние дела страны "в нарушение дипломатических конвенций". Иранская пресса писала, что дипломат объявлен персоной нон грата и выехал из страны.

Теги: Иран, Великобритания, Доминик Рааб, крушение самолета МАУ в Иране, Роберт Макэр
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