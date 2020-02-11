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Крушение самолета МАУ. Данилова пригласили в Иран

Секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана адмирал Али Шамхани заявил в ходе разговора с секретарем Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексеем Даниловым, что Тегеран хочет наладить сотрудничество со всеми странами, заинтересованными в расследовании крушения пассажирского самолета МАУ в Иране.

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Авиакатастрофа произошла 8 января
Авиакатастрофа произошла 8 января
Фото: ЕРА

Секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана адмирал Али Шамхани пригласил секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексея Данилова в Иран для участия в расследовании катастрофы пассажирского самолета "Международных авиалиний Украины", который был сбит иранскими военными 8 января.

Об этом он сообщил Данилову во время телефонного разговора, написало агентство IRNA 10 февраля.

Кроме того, в беседе с главой СНБО Шахмани "подчеркнул решимость Ирана наладить сотрудничество" со всеми заинтересованными сторонами. Проведение технических оценок может помочь завершить расследование "в экспертной и неполитической обстановке", добавил он.

Дата беседы двух секретарей в материале не уточняется, на сайте СНБО пока нет информации об этом разговоре. 

Пассажирский самолет Boeing 737-800 "Международных авиалиний Украины", следовавший рейсом PS752 Тегеран – Киев, разбился 8 января вблизи столицы Ирана. На борту находилось 167 пассажиров и девять членов экипажа. Никто не выжил.

Изначально власти Ирана настаивали на технической неисправности или несчастном случае как главной причине крушения, однако 11 января Генштаб вооруженных сил Ирана признал, что самолет МАУ был сбит иранскими военнымиВ ведомстве утверждали, что катастрофа произошла вскоре после обстрела Ираном военных баз США в Ираке. Самолет, как указано в сообщении, приблизился к одному из важных объектов иранского Корпуса стражей исламской революции и "по форме и высоте полета напоминал вражеский объект".

20 января в официальном отчете Иран признал, что две ракеты "Тор-М1" класса "земля – воздух" были выпущены по воздушному судну через три минуты после его вылета из аэропорта Имам Хомейни.

Теги: Украина, Иран, самолет, расследование, самолеты, Алексей Данилов, крушение самолета МАУ в Иране
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