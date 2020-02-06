Рябошапка заявил, что Иран игнорирует его обращения в деле о расследовании катастрофы самолета МАУ

Прямой коммуникации по вопросу расследования крушения украинского самолета вблизи Тегерана у украинской стороны с правоохранительными органами Ирана пока нет, заявил генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка.

Рябошапка: Черные ящики сбитого самолета до сих пор находятся в Иране Фото: president.gov.ua

Генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка заявил, что трижды обращался к генеральному прокурору Ирана по вопросу о расследовании авиакатастрофы украинского самолета возле Тегерана 8 января, но ответа не получил. Об этом он сказал на заседании комитета Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности 5 февраля, пишет "Украинская правда".

"Я лично трижды обращался к генеральному прокурору Ирана с запросами о предоставлении международной правовой помощи. Мы просили предоставить, кроме доказательств, которые необходимы следствию, и доказательства, на основании которых задержали лиц в Иране. Была информация недавно, что за совершение этого преступления в Иране задержали трех-четырех человек, которые сейчас находятся в местах предварительного заключения. К сожалению, прямой коммуникации с правоохранительными органами Ирана пока нет. Скорее всего, единственный вариант, где мы можем достичь прогресса, – это дипломатические пути", – отметил Рябошапка.

Он сказал, что черные ящики сбитого самолета до сих пор находятся в Иране, украинские власти работают над тем, чтобы их расшифровывать на своей территории, однако Тегеран не отвечает.

Рябошапка добавил, что украинская сторона предложила представителям стран, чьи граждане погибли во время авиакатастрофы, создать совместную следственную группу.

Пассажирский самолет Boeing 737-800 "Международных авиалиний Украины", следовавший рейсом PS752 Тегеран – Киев, разбился 8 января вблизи столицы Ирана. На борту находилось 167 пассажиров и девять членов экипажа. Никто не выжил. Среди погибших – 11 граждан Украины.

Изначально власти Ирана настаивали на технической неисправности или несчастном случае как главной причине крушения, однако 11 января Генштаб вооруженных сил Ирана признал, что самолет МАУ был сбит иранскими военными. В ведомстве утверждали, что катастрофа произошла вскоре после обстрела Ираном военных баз США в Ираке. Самолет, как указано в сообщении, приблизился к одному из важных объектов иранского Корпуса стражей исламской революции и "по форме и высоте полета напоминал вражеский объект".

20 января в официальном отчете Иран признал, что две ракеты "Тор-М1" класса "земля – воздух" были выпущены по воздушному судну через три минуты после его вылета из аэропорта Имам Хомейни.

18 января глава иранской комиссии по расследованию авиационных происшествий Организации гражданской авиации страны Хасан Резаифар заявил, что Иран отправит в Украину черные ящики с самолета МАУ. Чиновник сказал, что в Киеве бортовые самописцы попытаются расшифровать с использованием опыта Канады, Франции и США, а если не удастся, их отправят во Францию. Однако 19 января Резаифар опроверг свое же утверждение, сообщив, что специалисты попытаются расшифровать черные ящики в Иране.

Иран обратился за помощью к Национальному бюро безопасности на транспорте США и французскому Бюро расследования и анализа безопасности гражданской авиации, однако эти ведомства отказались прислать в Тегеран оборудование для декодирования.

23 января секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов встретился с иранским уполномоченным по расследованию катастрофы и заявил, что Украина готова обеспечить исследование самописцев; Данилов говорил, что Тегеран примет решение по работе с черными ящиками после доклада делегации, которая была в Киеве.

Телеканал "1+1" 2 февраля опубликовал расшифровку переговоров диспетчерской вышки аэропорта Тегерана и пилота рейса EP3768 иранской авиакомпании Iran Aseman Airlines, которые велись утром 8 января 2020 года, в день крушения самолета МАУ. Как следует из расшифровки, рейс EP3768 Шираз – Тегеран выполнял посадку почти одновременно со взлетом украинского борта. Пилот иранского рейса сообщил диспетчеру, что видел след от полета ракеты, а затем взрыв в воздухе.

3 февраля директор по расследованию авиационных происшествий в Организации гражданской авиации Ирана Хасан Резаифар заявил, что из-за утечки данных в украинские СМИ Иран больше не станет делиться с Украиной информацией о ходе расследования.

Данилов призвал Тегеран соблюдать Чикагскую конвенцию, согласно которой государству, в регистр которого занесено потерпевшее аварию воздушное судно, должна быть предоставлена возможность назначить наблюдателей для присутствия при расследовании, а государство, производящее расследование, должно направить этому государству отчет и заключение.

4 февраля Украина, Канада, Афганистан, Великобритания и Швеция потребовали от Ирана передать черные ящики сбитого Boeing.