Клуб читателей
ГОРДОН
 
ОБЩЕСТВО

Вдова пилота сбитого в Иране украинского Boeing рассказала, какую компенсацию хочет получить

Екатерина Гапоненко, вдова командира воздушного судна Владимира Гапоненко, погибшего в авиакатастрофе под Тегераном, сообщила, что заработная плата летчика составляла $9000, а до пенсии ему оставалось 15 лет.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Владимир Гапоненко погиб 8 января, когда самолет МАУ был сбит иранской ракетой
Владимир Гапоненко погиб 8 января, когда самолет МАУ был сбит иранской ракетой
Фото: Екатерина Гапоненко / Facebook

Екатерина Гапоненко, вдова Владимира Гапоненко, командира Boeing авиакомпании МАУ, сбитого 8 января под Тегераном, заявила изданию "Страна", что рассчитывает на денежную компенсацию в размере заработной платы погибшего, умноженной на количество лет, которые оставались ему до пенсии.

"Заработная плата моего мужа составляла $9000, а до пенсии ему оставалось 15 лет. Или хотя бы умножить сумму его зарплаты на количество лет, которые остались до совершеннолетия моей младшей дочери – ей сейчас шесть лет", – сказала Екатерина Гапоненко.

За 15 лет сумма компенсаций, которые хочет получить вдова пилота МАУ, может составить $1,62 млн. Пока что Кабинет Министров Украины предложил семьям погибших в авиакатастрофе единоразовую помощь в сумме 200 тыс. грн.

"Я хочу стабильный ежемесячный доход, который обеспечит учебу моих дочерей. Это минимальные требования. О себе я даже не говорю. Я найду себе работу, но сколько бы я ни получала, это не позволит мне обеспечить обучение дочек так, как мы мечтали об этом с мужем", – отметила вдова летчика.

Пассажирский самолет Boeing 737-800 "Международных авиалиний Украины", следовавший рейсом PS752 Тегеран – Киев, разбился 8 января вблизи столицы Ирана. На борту находилось 167 пассажиров и девять членов экипажа. Никто не выжил. Среди погибших – 11 граждан Украины, девять членов экипажа и два пассажира.

Изначально власти Ирана настаивали на технической неисправности или несчастном случае как главной причине крушения, однако 11 января Генштаб вооруженных сил Ирана признал, что самолет МАУ был сбит иранскими военными. В ведомстве утверждали, что катастрофа произошла вскоре после обстрела Ираном военных баз США в Ираке. Самолет, как указано в сообщении, приблизился к одному из важных объектов иранского Корпуса стражей исламской революции и "по форме и высоте полета напоминал вражеский объект".

20 января в официальном отчете Иран признал, что две ракеты "Тор-М1" класса "земля – воздух" были выпущены по воздушному судну через три минуты после его вылета из аэропорта Имам Хомейни.

Президент Украины Владимир Зеленский 2 февраля рассказал, что после крушения самолета иранская сторона предложила $80 тыс. семье каждого погибшего, но Киев на это не согласился. "Хотя, конечно, не измеряется человеческая жизнь никакими деньгами, но мы будем давить, чтобы выплаты были больше", – сказал он.

Теги: Украина, Иран, деньги, пилот, крушение самолета МАУ в Иране
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Уважаемые читатели! На нашем сайте запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию. Комментарии, которые нарушают эти правила, мы будем удалять, а их авторам – закрывать доступ к обсуждению. Редакция не вступает в переписку с комментаторами по поводу блокировки, без серьезных причин доступ к комментированию модераторы не закрывают.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Бульвар Шоубиз. Приложение
В Киеве покажут фильм "Мадонна. Рождение легенды" и шоу, посвященное знаменитой певице
В Киеве покажут фильм "Мадонна. Рождение легенды" и шоу, посвященное знаменитой певице
Дети Кардашян и Дженнер пользуются полотенцем Louis Vuitton за $590
Дети Кардашян и Дженнер пользуются полотенцем Louis Vuitton за $590
Шинейд О’Коннор опасается суицида из-за психического нездоровья
Шинейд О’Коннор опасается суицида из-за психического нездоровья
  Toxic. Спирс выпустила ремикс своего хита. Аудио
  Toxic. Спирс выпустила ремикс своего хита. Аудио
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS