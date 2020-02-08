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В Канаде через суд требуют от Ирана $1,1 млрд компенсации за погибших в самолете МАУ

Иск против Ирана, сбившего самолет МАУ, подан в Высший суд Онтарио от имени Джона Доу, анонимного родственника одного из пассажиров из Канады, погибших во время авиакатастрофы.

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Авиакатастрофа произошла 8 января
Авиакатастрофа произошла 8 января
Фото: ЕРА

Адвокат из Канады Джон Арнольд подал в Высший суд Онтарио в Торонто иск от имени своего клиента против властей Ирана за сбитый самолет "Международных авиалиний Украины" (МАУ), пассажирами которого были в том числе канадцы. Об этом 7 февраля сообщило агентство Reuters.

От Ирана намерены получить компенсацию в размере $1,1 млрд (1,5 млрд канадских долларов).

Имя главного истца указано как Джон Доу, за ним скрывается анонимный родственник одного из погибших пассажиров. Анонимность связана с тем, что в Иране находятся его родственники, которые могут пострадать от иранских властей.

В исковом заявлении говорится, что крушение самолета МАУ было "преднамеренным террористическим актом".

В документе указаны, в частности, верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи и иранские военачальники.

Арнольд считает, что судебный процесс может длиться "годы".

Агентство отмечает, что об иранских активах в Канаде, которые можно было бы забрать в качестве обеспечения иска, ничего не известно.

Пассажирский самолет Boeing 737-800 "Международных авиалиний Украины", следовавший рейсом PS752 Тегеран – Киев, разбился 8 января вблизи столицы Ирана. На борту находилось 167 пассажиров и девять членов экипажа. Никто не выжил. Среди погибших – 57 граждан Канады.

Изначально власти Ирана настаивали на технической неисправности или несчастном случае как главной причине крушения, однако 11 января Генштаб вооруженных сил Ирана признал, что самолет МАУ был сбит иранскими военнымиВ ведомстве утверждали, что катастрофа произошла вскоре после обстрела Ираном военных баз США в Ираке. Самолет, как указано в сообщении, приблизился к одному из важных объектов иранского Корпуса стражей исламской революции и "по форме и высоте полета напоминал вражеский объект".

20 января в официальном отчете Иран признал, что две ракеты "Тор-М1" класса "земля – воздух" были выпущены по воздушному судну через три минуты после его вылета из аэропорта Имам Хомейни.

Теги: Иран, Канада, авиакатастрофа, МАУ, крушение, Торонто, Али Хаменеи, Онтарио, погибшие, иск, суд, крушение самолета МАУ в Иране
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