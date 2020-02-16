Черные ящики сбитого Ираном самолета МАУ могут быть расшифрованы во Франции – Пристайко

Участие украинских специалистов в расшифровке черных ящиков сбитого в Иране рейса PS752 "Международных авиалиний Украины" является обязательным, подчеркнул министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко.

По словам Пристайко, украинская делегация должна наблюдать за расшифровкой черных ящиков, чтобы "информация была, во-первых, полная, а во-вторых, без внешнего вмешательства" Фото: ЕРА

Черные ящики сбитого в Иране рейса PS752 "Международных авиалиний Украины" могут быть расшифрованы во Франции с участием украинских специалистов.

Об этом министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил в Мюнхене 15 февраля после встречи глав МИД Канады, Великобритании, Швеции, Афганистана и Украины, граждане которых погибли в авиакатастрофе, пишет "Интерфакс-Украина".

"На сегодняшний момент мы думаем, что лучшие шансы будут открыть его (черный ящик. – "ГОРДОН") в Париже, но обязательно присутствие украинской делегации, которая имеет техников, которые должны наблюдать за тем, чтобы информация была, во-первых, полная, а во-вторых, такая, как она есть, без внешнего вмешательства", – сказал Пристайко.

Глава МИД Украины отметил, что по результатам встречи глав внешнеполитических ведомств пяти стран министр иностранных дел Ирана Джавад Зариф получит письмо, в котором будут повторены требования, озвученные на переговорах.

"Мы послушали его (Зарифа. – "ГОРДОН") объяснения, когда мы можем добраться к черным ящикам, когда мы получим доступ к этой информации, где это произойдет", – добавил Пристайко.

Зариф говорил в феврале, что черные ящики сейчас "просто лежат" и к ним "никто не прикоснется без присутствия всех заинтересованных сторон".

Пассажирский самолет Boeing 737-800 "Международных авиалиний Украины", следовавший рейсом PS752 Тегеран – Киев, разбился 8 января вблизи столицы Ирана. На борту находилось 167 пассажиров и девять членов экипажа. Никто не выжил. Среди погибших – 11 граждан Украины.

Изначально власти Ирана настаивали на технической неисправности или несчастном случае как главной причине крушения, однако 11 января Генштаб вооруженных сил Ирана признал, что самолет МАУ был сбит иранскими военными. В ведомстве утверждали, что катастрофа произошла вскоре после обстрела Ираном военных баз США в Ираке. Самолет, как указано в сообщении, приблизился к одному из важных объектов иранского Корпуса стражей исламской революции и "по форме и высоте полета напоминал вражеский объект".

20 января в официальном отчете Иран признал, что две ракеты "Тор-М1" класса "земля – воздух" были выпущены по воздушному судну через три минуты после его вылета из аэропорта Имам Хомейни.

В Иране сначала предполагали, что черные ящики сбитого самолета передадут для расшифровки во Францию. 18 января глава иранской комиссии по расследованию авиационных происшествий Организации гражданской авиации страны Хасан Резаифар заявил, что Иран отправит в Украину черные ящики с самолета МАУ. 19 января Резаифар опроверг свое же утверждение, сообщив, что специалисты попытаются расшифровать черные ящики в Иране.

Иран обратился за помощью к Национальному бюро безопасности на транспорте США и французскому Бюро расследования и анализа безопасности гражданской авиации, однако эти ведомства отказались прислать в Тегеран оборудование для декодирования.

23 января секретарь СНБО Украины Алексей Данилов встретился с иранским уполномоченным по расследованию катастрофы и заявил, что Украина готова обеспечить исследование самописцев.

Телеканал "1+1" 2 февраля опубликовал расшифровку переговоров диспетчерской вышки аэропорта Тегерана и пилота иранской авиакомпании Iran Aseman Airlines. Как следует из расшифровки, рейс EP3768 Шираз – Тегеран выполнял посадку около 6.20 8 января, почти одновременно со взлетом украинского борта. Пилот иранского самолета сообщил диспетчеру, что видел след от полета ракеты, а затем взрыв в воздухе.

3 февраля Резаифар заявил, что из-за утечки данных в украинские СМИ Иран больше не станет делиться с Украиной информацией о ходе расследования. 4 февраля Украина, Канада, Афганистан, Великобритания и Швеция потребовали от Ирана передать черные ящики сбитого Boeing.