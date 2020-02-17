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Украина не согласится признать виновным в катастрофе самолета МАУ "какого-то солдата" – Пристайко

По словам министра иностранных дел Украины Вадима Пристайко, украинские власти будут добиваться наказания для всех виновных в катастрофе пассажирского самолета МАУ, который был сбит иранскими военными вблизи Тегерана 8 января.

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Пристайко: Мы требуем знать всю правду, что произошло с нашим рейсом
Пристайко: Мы требуем знать всю правду, что произошло с нашим рейсом
Фото: ЕРА

Украина требует от Ирана проведения справедливого расследования обстоятельств катастрофы пассажирского самолета PS752 "Международных авиалиний Украины", который был сбит иранскими военными 8 января.

Об этом министр иностранных дел Вадим Пристайко заявил в аэропорту Борисполь во время церемонии закладки памятного камня на месте будущего мемориала памяти жертв рейса PS752, сообщает корреспондент издания "ГОРДОН".

"Я позавчера встречался с министром иностранных дел Ирана, во время этой встречи мы требовали справедливого и честного расследования. Мы не согласимся признать [виновным] какого-то солдата, который сбил [самолет], мы требуем знать всю правду, что произошло с нашим рейсом, что привело к гибели наших людей... Я понимаю, что ничем нельзя отплатить за жизнь ваших родных. Единственное, что мы можем сделать – требовать справедливую компенсацию. Я уверен, что мы сможем доложить вам об этом", – сказал он.

Во время общения с журналистами после церемонии Пристайко отметил, что расследование ведет иранская сторона, так как инцидент произошел на территории Ирана, а в крушении самолета виновны иранские военные.

"Наша Генеральная прокуратура обратилась к иранской стороне о формировании совместной группы по расследованию, результатом [работы] которой будет наказание для всех виновных. Не только человека, который нажал на кнопку – мы говорим о всех, кто принимал решения. И эти трагические решения привели к уничтожению нашего самолета и всех людей на борту", – добавил министр.

Он сообщил, что Иран взаимодействует с Украиной на "достаточном уровне" по вопросам, касающимся расследования.

Пассажирский самолет Boeing 737-800 "Международных авиалиний Украины", следовавший рейсом PS752 Тегеран – Киев, разбился 8 января вблизи столицы Ирана. На борту находилось 167 пассажиров и девять членов экипажа. Никто не выжил. Среди погибших – 11 граждан Украины.

Изначально власти Ирана настаивали на технической неисправности или несчастном случае как главной причине крушения, однако 11 января Генштаб вооруженных сил Ирана признал, что самолет МАУ был сбит иранскими военными. В ведомстве утверждали, что катастрофа произошла вскоре после обстрела Ираном военных баз США в Ираке. Самолет, как указано в сообщении, приблизился к одному из важных объектов иранского Корпуса стражей исламской революции и "по форме и высоте полета напоминал вражеский объект".

20 января в официальном отчете Иран признал, что две ракеты "Тор-М1" класса "земля – воздух" были выпущены по воздушному судну через три минуты после его вылета из аэропорта Имам Хомейни.

Теги: Украина, МАУ, самолеты, Вадим Пристайко, крушение самолета МАУ в Иране
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