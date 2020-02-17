Данилов после визита в Тегеран: Черные ящики сбитого Ираном самолета МАУ могут быть расшифрованы в Украине

Черные ящики сбитого в Иране пассажирского самолета PS752 "Международных авиалиний Украины" повреждены, поэтому их сложно расшифровать, сообщил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов.

Черные ящики сбитого в Иране пассажирского самолета PS752 "Международных авиалиний Украины" могут быть расшифрованы в Украине.

Об этом секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов во время общения с журналистами после закладки памятного камня на месте будущего мемориала памяти жертв рейса PS752 в международном аэропорту "Борисполь", сообщает корреспондент издания "ГОРДОН".

"Исследования, которые были сделаны на территории Украины, позволяют нам сказать, что при определенных условиях это может произойти именно на территории Украины", – сказал Данилов.

Секретарь СНБО отметил, что пока не может сказать, когда это произойдет, так как "должны быть прописаны все специалисты, кто этим будет заниматься"

"Черные ящики обязательно будут вскрываться в присутствии Украины... Это сложный технологический процесс, потому что они повреждены", – добавил Данилов. Он отметил, что из Тегерана, где он находился с рабочим визитом по обсуждению проблемных вопросов расследования авиакатастрофы, вернулся сегодня утром.

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко, который тоже присутствовал при закладке памятного камня в Борисполе, добавил, что международные договоры требуют от Ирана провести расследование авиакатастрофы без задержек.

"В Чикагской конвенции определенный короткий срок. Мы считаем, и все пять стран (Украина, Канада, Великобритания, Швеция, Афганистан. – "ГОРДОН") считают, что этот срок исчерпывается. Нам надо двигаться как можно быстрее. После этого страна, которая не имеет достаточных технических возможностей, имеет право обратиться в другие страны, которые имеют такую возможность. Именно поэтому в этом вопросе фигурирует Франция как страна, которая обладает достаточными программными и техническими возможностями считать чрезвычайно важную критическую информацию", – сказал глава МИД.

Он отметил, что сложность в расшифровке черных ящиков связана с их повреждением. Сейчас есть всего несколько стран, которые могут помочь считать информацию с самописцев.

"По состоянию на сегодня мы должны отметить достаточный уровень взаимодействия с иранской стороной как технически, так и [на уровне] расследования", – добавил министр.

Пассажирский самолет Boeing 737-800 "Международных авиалиний Украины", следовавший рейсом PS752 Тегеран – Киев, разбился 8 января вблизи столицы Ирана. На борту находилось 167 пассажиров и девять членов экипажа. Никто не выжил. Среди погибших – 11 граждан Украины.

Изначально власти Ирана настаивали на технической неисправности или несчастном случае как главной причине крушения, однако 11 января Генштаб вооруженных сил Ирана признал, что самолет МАУ был сбит иранскими военными. В ведомстве утверждали, что катастрофа произошла вскоре после обстрела Ираном военных баз США в Ираке. Самолет, как указано в сообщении, приблизился к одному из важных объектов иранского Корпуса стражей исламской революции и "по форме и высоте полета напоминал вражеский объект".

20 января в официальном отчете Иран признал, что две ракеты "Тор-М1" класса "земля – воздух" были выпущены по воздушному судну через три минуты после его вылета из аэропорта Имам Хомейни.

В Иране сначала предполагали, что черные ящики сбитого самолета передадут для расшифровки во Францию. 18 января глава иранской комиссии по расследованию авиационных происшествий Организации гражданской авиации страны Хасан Резаифар заявил, что Иран отправит в Украину черные ящики с самолета МАУ. 19 января Резаифар опроверг свое же утверждение, сообщив, что специалисты попытаются расшифровать черные ящики в Иране.

Иран обратился за помощью к Национальному бюро безопасности на транспорте США и французскому Бюро расследования и анализа безопасности гражданской авиации, однако эти ведомства отказались прислать в Тегеран оборудование для декодирования.

23 января Данилов в Украине встретился с иранским уполномоченным по расследованию катастрофы и заявил, что Украина готова обеспечить исследование самописцев разбившегося самолета.

Телеканал "1+1" 2 февраля опубликовал расшифровку переговоров диспетчерской вышки аэропорта Тегерана и пилота иранской авиакомпании Iran Aseman Airlines. Как следует из расшифровки, рейс EP3768 Шираз – Тегеран выполнял посадку около 6.20 8 января, почти одновременно со взлетом украинского борта. Пилот иранского самолета сообщил диспетчеру, что видел след от полета ракеты, а затем взрыв в воздухе.

3 февраля Резаифар заявил, что из-за утечки данных в украинские СМИ Иран больше не станет делиться с Украиной информацией о ходе расследования. 4 февраля Украина, Канада, Афганистан, Великобритания и Швеция потребовали от Ирана передать черные ящики сбитого Boeing.