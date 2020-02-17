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ПРОИСШЕСТВИЯ

Украина будет договариваться с Ираном о компенсации семьям жертв катастрофы самолета МАУ от имени пяти стран

Сумма компенсаций для родных погибших во время крушения пассажирского самолета МАУ возле Тегерана будет такой, какую согласует Украина; ее получат граждане Канады, Великобритании, Швеции, Афганистана, Украины, а также Ирана, сообщил украинский министр иностранных дел Вадим Пристайко.

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Самолет сбили иранские военные, погибли все, кто находился на борту
Самолет сбили иранские военные, погибли все, кто находился на борту
Фото: ЕРА

Киев будет вести переговоры о размере компенсаций семьям погибших в результате крушения самолета МАУ в Иране от имени Канады, Великобритании, Швеции, Афганистана и Украины, чьи граждане стали жертвами авиакатастрофы.

Об этом министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил во время общения с журналистами после закладки памятного камня на месте будущего мемориала памяти жертв рейса PS752 в Международном аэропорту Борисполь, сообщает корреспондент издания "ГОРДОН".

"Сумма компенсации... Сейчас мы пришли к следующему: Украина будет вести переговоры от имени всех пяти стран. И то, о чем договорится Украина, будет выплачено гражданам всех стран, включая, кстати, Иран. Это была наша принципиальная позиция, и мы достигли этой позиции. Будем защищать права наших людей в первую очередь, но также и тех, кто был с нами на одном рейсе", – сказал он.

По словам Пристайко, переговоры ведутся о выплате компенсаций не только семьям погибших, но и компании МАУ за уничтоженный самолет.

Пассажирский самолет Boeing 737-800 "Международных авиалиний Украины", следовавший рейсом PS752 Тегеран – Киев, разбился 8 января вблизи столицы Ирана. На борту находилось 167 пассажиров и девять членов экипажа. Никто не выжил. Среди погибших были граждане Канады, Великобритании, Швеции, Афганистана, Украины и Ирана.

Изначально власти Ирана настаивали на технической неисправности или несчастном случае как главной причине крушения, однако 11 января Генштаб вооруженных сил Ирана признал, что самолет МАУ был сбит иранскими военными. В ведомстве утверждали, что катастрофа произошла вскоре после обстрела Ираном военных баз США в Ираке. Самолет, как указано в сообщении, приблизился к одному из важных объектов иранского Корпуса стражей исламской революции и "по форме и высоте полета напоминал вражеский объект".

20 января в официальном отчете Иран признал, что две ракеты "Тор-М1" класса "земля – воздух" были выпущены по воздушному судну через три минуты после его вылета из аэропорта Имам Хомейни.

Теги: Украина, Иран, Великобритания, Афганистан, МАУ, переговоры, катастрофа, крушение, Вадим Пристайко, крушение самолета МАУ в Иране, пассажиры
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