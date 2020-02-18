Окончание строительства нового завода по производству защитных масок в Пекине запланировано через шесть дней.

В Пекине строят новый завод по производству защитных масок, чтобы удовлетворить растущий спрос на них в связи со вспышкой эпидемии коронавируса. Об этом сообщает агентство "Синьхуа".

Открытие завода планируется через шесть дней. Ожидается, что он будет производить 250 тыс. масок в день.

Агентство пишет, что для защиты рабочих от возможного заражения коронавирусом строительная компания будет измерять у них температуру тела ежедневно, а также выделит помещения вдали от жилой зоны для размещения рабочих с симптомами болезни.

Правительство Китая поощряет производителей медицинских средств наращивать производство защитных масок, а также принимает другие меры для восполнения дефицита их поставок, пишет "Синьхуа".

Впервые новый тип коронавируса, вызывающий атипичную пневмонию, был подтвержден 31 декабря 2019 года в китайском городе Ухань.

30 января Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку коронавируса 2019-nCoV медицинской чрезвычайной ситуацией, имеющей международное значение.

На территории Украины случаев заражения не зарегистрировано. Коронавирус диагностирован у двух украинцев на борту круизного судна Diamond Princess, которое стоит на карантине у берегов Японии. Они госпитализированы.

По состоянию на начало суток 18 февраля, число жертв заражения коронавирусом в Китае составило 1868, число заболевших 72 436 человек.