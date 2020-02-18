Клуб читателей
ГОРДОН
 
МИР

В Пекине строят новый завод по производству защитных масок

Окончание строительства нового завода по производству защитных масок в Пекине запланировано через шесть дней.

В Китае растет спрос на маски
В Китае растет спрос на маски
Фото: ЕРА

В Пекине строят новый завод по производству защитных масок, чтобы удовлетворить растущий спрос на них в связи со вспышкой эпидемии коронавируса. Об этом сообщает агентство "Синьхуа".

Открытие завода планируется через шесть дней. Ожидается, что он будет производить 250 тыс. масок в день.

Агентство пишет, что для защиты рабочих от возможного заражения коронавирусом строительная компания будет измерять у них температуру тела ежедневно, а также выделит помещения вдали от жилой зоны для размещения рабочих с симптомами болезни.

Правительство Китая поощряет производителей медицинских средств наращивать производство защитных масок, а также принимает другие меры для восполнения дефицита их поставок, пишет "Синьхуа".

Впервые новый тип коронавируса, вызывающий атипичную пневмонию, был подтвержден 31 декабря 2019 года в китайском городе Ухань.

30 января Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку коронавируса 2019-nCoV медицинской чрезвычайной ситуацией, имеющей международное значение.

На территории Украины случаев заражения не зарегистрировано. Коронавирус диагностирован у двух украинцев на борту круизного судна Diamond Princess, которое стоит на карантине у берегов Японии. Они госпитализированы.

По состоянию на начало суток 18 февраля, число жертв заражения коронавирусом в Китае составило 1868, число заболевших 72 436 человек.

Теги: Китай, медицина, эпидемия, Пекин, строительство, коронавирус 2019-nCoV, коронавирус
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Уважаемые читатели! На нашем сайте запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию. Комментарии, которые нарушают эти правила, мы будем удалять, а их авторам – закрывать доступ к обсуждению. Редакция не вступает в переписку с комментаторами по поводу блокировки, без серьезных причин доступ к комментированию модераторы не закрывают.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Бульвар Шоубиз. Приложение
  "Город головорезов". Вышел трейлер фильма с Муром, Ховардом и Хоуком. Видео
  "Город головорезов". Вышел трейлер фильма с Муром, Ховардом и Хоуком. Видео
"Читай-пиши": благотворительный фонд Жадана инициировал проведение второго конкурса для детей Востока Украины
"Читай-пиши": благотворительный фонд Жадана инициировал проведение второго конкурса для детей Востока Украины
Джастин Бибер остался без усов
Джастин Бибер остался без усов
"Пусть поможет сама или заставит это сделать королевский дворец". Сводный брат герцогини Сассекской обвинил сестру в том, что она испортила ему жизнь
"Пусть поможет сама или заставит это сделать королевский дворец". Сводный брат герцогини Сассекской обвинил сестру в том, что она испортила ему жизнь
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS