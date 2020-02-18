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Жертвами коронавируса в Китае стали 1868 человек

За сутки от нового коронавируса в Китае умерли 98 человек, выявлено 1886 новых случаев заболевания. В мире за сутки число заразившихся увеличилось на 111 человек.

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Всего от нового вируса в Китае смогли излечиться 12 552 человека
Всего от нового вируса в Китае смогли излечиться 12 552 человека
Фото: ЕРА

В Китае число жертв заражения новым коронавирусом составило 1868, число заболевших 72 436 человек. Об этом сообщает Национальный комитет по здравоохранению КНР.

По состоянию на начало суток 18 февраля в Китае было выявлено 1886 новых подтвержденных случаев заражения. За сутки умерло 98 человек.

1701 человек вылечился и был выписан из больниц.

Всего от нового вируса смогли излечиться 12 552 человека. 

В Гонконге, Тайване и Макао зарегистрировано 92 заболевших.

По данным Всемирной организации здравоохранения, всего в мире болеют 794 человека в 25 странах. За сутки зарегистрировано 111 новых случаев инфицирования. Умерло от новой новой болезни вне Китая три человека.

Впервые новый тип коронавируса, вызывающий атипичную пневмонию, был подтвержден 31 декабря 2019 года в китайском городе Ухань.

30 января Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку коронавируса 2019-nCoV медицинской чрезвычайной ситуацией, имеющей международное значение.

На территории Украины случаев заражения не зарегистрировано. Коронавирус диагностирован у двух украинцев на борту круизного судна Diamond Princess, которое стоит на карантине у берегов Японии. Они госпитализированы.

Теги: Китай, больница, карантин, болезнь, погибшие, коронавирус 2019-nCoV, коронавирус, Covid-19
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