Клуб читателей
ГОРДОН
 
ОБЩЕСТВО

СМИ Китая сообщили о смерти директора клиники, где лечатся зараженные коронавирусом. Затем новость опровергли

Газета китайской Компартии удалила твит о смерти доктора Лю Чжимина, который руководил одной из больниц Уханя, куда после начала вспышки коронавирусной инфекции доставляли заболевших.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Число жертв вируса в КНР превысило 1700
Число жертв вируса в КНР превысило 1700
Фото: ЕРА

Газета Коммунистической партии Китая "Жэньминь Жибао" 17 февраля разместила сообщение в Twitter о смерти от коронавирусной инфекции директора клиники в Ухане, в которую после начала эпидемии доставляли заболевших. Уточнялось, что это первая смерть главврача от COVID-19.

Спустя несколько часов твит удалили.

Департамент здравоохранения провинции Хубэй сообщил в Weibo, что доктор Лю Чжимин жив, хотя и находится в критическом состоянии в отделении реанимации. Чиновник департамента ссылается на членов семьи главврача.

По данным департамента, 1716 врачей и медсестер в провинции были заражены коронавирусной инфекцией.

Одним из медработников, который скончался от вызываемой вирусом болезни, был врач из Уханя Ли Вэньлян. Он одним из первых предупредил о возможной вспышке атипичной пневмонии, за что был подвергнут преследованию полиции.

По состоянию на 00.00 17 февраля в Китае количество умерших от COVID-19 достигло 1770 человек. Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом достигло 70 548.

Теги: Китай, больница, пневмония, коронавирус, Ли Вэньлян, Хубэй, Covid-19
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Уважаемые читатели! На нашем сайте запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию. Комментарии, которые нарушают эти правила, мы будем удалять, а их авторам – закрывать доступ к обсуждению. Редакция не вступает в переписку с комментаторами по поводу блокировки, без серьезных причин доступ к комментированию модераторы не закрывают.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Бульвар Шоубиз. Приложение
Джастин Бибер остался без усов
Джастин Бибер остался без усов
"Пусть поможет сама или заставит это сделать королевский дворец". Сводный брат герцогини Сассекской обвинил сестру в том, что она испортила ему жизнь
"Пусть поможет сама или заставит это сделать королевский дворец". Сводный брат герцогини Сассекской обвинил сестру в том, что она испортила ему жизнь
"Мы спим в отдельных спальнях". Сумская рассказала об отношениях с мужем
"Мы спим в отдельных спальнях". Сумская рассказала об отношениях с мужем
"Любовь в воздухе". Звезды шоу "Зважені та щасливі" и "Холостяк" объявили о своем романе
"Любовь в воздухе". Звезды шоу "Зважені та щасливі" и "Холостяк" объявили о своем романе
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS