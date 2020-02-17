СМИ Китая сообщили о смерти директора клиники, где лечатся зараженные коронавирусом. Затем новость опровергли

Газета китайской Компартии удалила твит о смерти доктора Лю Чжимина, который руководил одной из больниц Уханя, куда после начала вспышки коронавирусной инфекции доставляли заболевших.

Газета Коммунистической партии Китая "Жэньминь Жибао" 17 февраля разместила сообщение в Twitter о смерти от коронавирусной инфекции директора клиники в Ухане, в которую после начала эпидемии доставляли заболевших. Уточнялось, что это первая смерть главврача от COVID-19.

Спустя несколько часов твит удалили.

Департамент здравоохранения провинции Хубэй сообщил в Weibo, что доктор Лю Чжимин жив, хотя и находится в критическом состоянии в отделении реанимации. Чиновник департамента ссылается на членов семьи главврача.

По данным департамента, 1716 врачей и медсестер в провинции были заражены коронавирусной инфекцией.

Одним из медработников, который скончался от вызываемой вирусом болезни, был врач из Уханя Ли Вэньлян. Он одним из первых предупредил о возможной вспышке атипичной пневмонии, за что был подвергнут преследованию полиции.

По состоянию на 00.00 17 февраля в Китае количество умерших от COVID-19 достигло 1770 человек. Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом достигло 70 548.