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"Врачи не говорят, что я заражен". Китаец с коронавирусом пожаловался на больницу в России

По словам китайца Ван Юньбиня, в инфекционной больнице в Чите (РФ), где он находится, не работают "многие врачи", к которым он мог бы обратиться, если станет плохо ребенку. Юньбинь, у которого якобы обнаружили коронавирус, отметил, что в Китае врач находился бы в больнице круглосуточно.

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Юньбинь: Я всего лишь кашляю
Юньбинь: Я всего лишь кашляю
Фото: chita.ru

Находящийся в инфекционной больнице российского города Чита (Забайкальский край) гражданин Китая Ван Юньбинь, у которого якобы обнаружили коронавирус 2019-nCoV, заявил, что медики не предоставляют ему информацию о состоянии здоровья.

Об этом 2 февраля он сообщил агентству "Чита.Ру".

"Я тот китаец из российских новостей из Забайкальского края, который якобы заражен. Я всего лишь кашляю, больше ничего не беспокоит, врачи не говорят мне, что я заражен, и не дают мне результаты анализов. О том, что я, возможно, заражен, узнал из новостей. Если я действительно заражен, я хочу перед всеми извиниться, мне, возможно, не следовало никуда ехать, я лишь взял своего ребенка и жену и поехал отдыхать в Китай. Я не знал, что могу заразиться", – цитирует китайца агентство.

Он отметил, что у его двухлетней дочери температура и понос.

"Из китайских новостей я понял, что это очень опасно, но условий в больнице, в которой мы находимся, недостаточно для нашей реабилитации. Сейчас конец недели и очень многие врачи не работают, я оказался в такой ситуации, что не знаю, если моему ребенку потребуется экстренная помощь, смогут ли врачи своевременно оказать ее. В Китае в аналогичной ситуации врач находится в течение 24 часов возле пациента, так как самочувствие больного может внезапно ухудшиться, к тому же может потребоваться необходимое оборудование, я надеюсь, что моему ребенку смогут помочь", – рассказал Ван Юньбинь.

По его словам, кровь на анализ брали шесть раз за неделю, "но так и не дали ни одного результата".

О первых двух случаях заражения коронавирусом в России информация появилась 31 января. По данным властей страны, заболевшие – китайцы, они находятся в Тюменской области и Забайкальском крае РФ.

Впервые новый тип коронавируса, вызывающий атипичную пневмонию, был подтвержден 31 декабря 2019 года в китайском городе Ухань. Начальные симптомы заболевания – повышенная температура и кашель.

30 января Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку коронавируса 2019-nCoV медицинской чрезвычайной ситуацией, имеющей международное значение.

По состоянию на 2 февраля число подтвержденных случаев заражения новым коронавирусом в Китае достигло 14,3 тыс., скончалось 304 человека. Еще один пациент умер от вируса на Филиппинах.

Как сообщили во Всемирной организации здравоохранения, случаи заражения также подтверждены в США, Канаде, Японии, Австралии, Финляндии, Швеции, Германии, Италии, Франции, Испании, Великобритании, России, Южной Корее, Малайзии, Вьетнаме, Камбодже, Таиланде, Сингапуре, Шри-Ланке, Индии, Непале, ОАЭ и на Филиппинах. В Украине подтвержденных случаев заболевания нет, сообщили в Минздраве.

Теги: Россия, Китай, больница, Чита, коронавирус 2019-nCoV, коронавирус
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