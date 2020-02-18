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Инфицированного коронавирусом украинца с лайнера Diamond Princess могут выписать из больницы 18 февраля – МИД

Двое украинцев, заболевших коронавирусом на круизном лайнере Diamond Princess, проходят лечение в военном госпитале недалеко от японского города Иокогама, где лайнер стоит на карантине, сообщил министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко.

Ожидается, что карантин на лайнере закончится 19 февраля
Ожидается, что карантин на лайнере закончится 19 февраля
Фото: ЕРА

Одного из двух инфицированных коронавирусом SARS-CoV-2 (ранее известным как 2019-nCoV) украинцев с круизного лайнера Diamond Princess, могут выписать 18 февраля. Об этом в эфире канала ICTV заявил министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко. 

"Последний раз консулы наши связывались с врачами 13 числа [февраля]. По их информации, один гражданин чувствует себя нормально, второго, скорее всего, выпишут вообще завтра", – сказал он. 

По словам министра, оба украинца проходят лечение в военном госпитале, который находится недалеко от японского города Иокогама. 

В консульском отделе посольства Украины в Японии сообщали, что оба украинца могут быть выписаны из японской больницы до конца недели. 

Всего на борту Diamond Princess, который с 3 февраля заблокирован из-за карантина недалеко от Иокогамы, было 3,7 тыс. человек из 56 стран мира. Из них 2,7 тыс. человек – пассажиры, остальные – экипаж судна, том числе 25 граждан Украины. Общее количество заразившихся на лайнере членов экипажа и пассажиров достигло 454. Карантин планируют снять 19 февраля

16 февраля США забрали более 300 своих граждан с судна, у 14 из них обнаружили коронавирус. В консульском отделе посольства Украины в Японии говорили, что эвакуация граждан Украины с лайнера пока не планируется.

Впервые новый тип коронавируса, вызывающий атипичную пневмонию, был подтвержден 31 декабря 2019 года в китайском городе Ухань.

30 января Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку коронавируса медицинской чрезвычайной ситуацией, имеющей международное значение.

По состоянию на 00.00 17 февраля в Китае количество умерших от коронавирусной инфекции COVID-19 достигло 1770 человек. Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом достигло 70 548.

Всемирная организация здравоохранения зафиксировала 694 случая заболевания за пределами КНР, три человека скончались. При этом в ВОЗ отметили тенденцию к снижению количества зараженных.

На территории Украины случаев заражения не зарегистрировано. 

Теги: Украина, Япония, лечение, украинцы, Вадим Пристайко, лайнер, круиз, круизный лайнер, пассажиры, коронавирус 2019-nCoV, коронавирус
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