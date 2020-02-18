Инфицированного коронавирусом украинца с лайнера Diamond Princess могут выписать из больницы 18 февраля – МИД

Двое украинцев, заболевших коронавирусом на круизном лайнере Diamond Princess, проходят лечение в военном госпитале недалеко от японского города Иокогама, где лайнер стоит на карантине, сообщил министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко.

Одного из двух инфицированных коронавирусом SARS-CoV-2 (ранее известным как 2019-nCoV) украинцев с круизного лайнера Diamond Princess, могут выписать 18 февраля. Об этом в эфире канала ICTV заявил министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко.

"Последний раз консулы наши связывались с врачами 13 числа [февраля]. По их информации, один гражданин чувствует себя нормально, второго, скорее всего, выпишут вообще завтра", – сказал он.

По словам министра, оба украинца проходят лечение в военном госпитале, который находится недалеко от японского города Иокогама.

В консульском отделе посольства Украины в Японии сообщали, что оба украинца могут быть выписаны из японской больницы до конца недели.

Всего на борту Diamond Princess, который с 3 февраля заблокирован из-за карантина недалеко от Иокогамы, было 3,7 тыс. человек из 56 стран мира. Из них 2,7 тыс. человек – пассажиры, остальные – экипаж судна, том числе 25 граждан Украины. Общее количество заразившихся на лайнере членов экипажа и пассажиров достигло 454. Карантин планируют снять 19 февраля.

16 февраля США забрали более 300 своих граждан с судна, у 14 из них обнаружили коронавирус. В консульском отделе посольства Украины в Японии говорили, что эвакуация граждан Украины с лайнера пока не планируется.