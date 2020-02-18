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В Китае умер директор клиники, где лечатся зараженные коронавирусом

О смерти главного врача клиники для зараженных коронавирусом в китайском Ухане Лю Чжимина сообщили 17 февраля, однако позже стало известно, что он жив, но борется с болезнью. Сегодня утром он умер.

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Лю Чжимин заразился коронавирусом COVID-19
Лю Чжимин заразился коронавирусом COVID-19
Фото: ЕРА

В Китае от коронавирусной инфекции умер главный врач клиники из Уханя Лю Чжимин. Об этом сегодня сообщило издание The Global Times в своем Twitter.

О смерти директора клиники для заразившихся новым вирусом китайские СМИ сообщили накануне. Позже департамент здравоохранения провинции Хубэй сообщил, что доктор Лю Чжимин жив, хотя и находится в критическом состоянии в отделении реанимации.

Лю Чжимин умер сегодня утром. Он стал вторым известным китайским врачом, который не смог справиться с болезнью.

Одним из медработников, который скончался от вызываемой вирусом болезни, был врач из Уханя Ли Вэньлян. Он одним из первых предупредил о возможной вспышке атипичной пневмонии, за что был подвергнут преследованию полиции.

По состоянию на начало суток 18 февраля, число жертв заражения коронавирусом в Китае составило 1868, число заболевших 72 436 человек.

Теги: Китай, смерть, КНР, врач, коронавирус 2019-nCoV, коронавирус
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