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На лайнере Diamond Princess число заразившихся коронавирусом выросло до 542

65 человек из 88 новых заразившихся коронавирусом на борту карантинного круизного лайнера Diamond Princess у берегов Японии не имеют признаков заболевания.

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Своих граждан с судна забрали США
Своих граждан с судна забрали США
Фото: ЕРА

На круизном лайнере Diamond Princess, которое стоит на карантине у берегов японской Иокогамы, выявили еще 88 случаев заражения новым коронавирусом. Об этом сообщает телеканал NHK.

Отмечается, что у 65 из них нет никаких симптомов заболевания.

На данный момент общее число заболевших на лайнере составляет 542. 

Всего на борту Diamond Princess, который с 3 февраля заблокирован из-за карантина недалеко от Иокогамы, было 3,7 тыс. человек из 56 стран мира. Из них 2,7 тыс. человек – пассажиры, остальные – экипаж судна, том числе 25 граждан Украины. Двое из них заболели. Карантин планируют снять 19 февраля

16 февраля США забрали более 300 своих граждан с судна, у 14 из них обнаружили коронавирус. В консульском отделе посольства Украины в Японии говорили, что эвакуация граждан Украины с лайнера пока не планируется.

Впервые новый тип коронавируса, вызывающий атипичную пневмонию, был подтвержден 31 декабря 2019 года в китайском городе Ухань.

30 января Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку коронавируса медицинской чрезвычайной ситуацией, имеющей международное значение.

По состоянию на начало суток 18 февраля число жертв заражения коронавирусом в Китае составило 1868, число заболевших 72 436 человек. Всего в мире болеют 794 человека в 25 странах. За сутки зарегистрировано 111 новых случаев инфицирования.

На территории Украины случаев заражения не зарегистрировано. 

Теги: Япония, карантин, лайнер, круиз, круизный лайнер, пассажиры, коронавирус 2019-nCoV, коронавирус
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