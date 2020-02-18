На лайнере Diamond Princess число заразившихся коронавирусом выросло до 542

65 человек из 88 новых заразившихся коронавирусом на борту карантинного круизного лайнера Diamond Princess у берегов Японии не имеют признаков заболевания.

На круизном лайнере Diamond Princess, которое стоит на карантине у берегов японской Иокогамы, выявили еще 88 случаев заражения новым коронавирусом. Об этом сообщает телеканал NHK.

Отмечается, что у 65 из них нет никаких симптомов заболевания.

На данный момент общее число заболевших на лайнере составляет 542.

Всего на борту Diamond Princess, который с 3 февраля заблокирован из-за карантина недалеко от Иокогамы, было 3,7 тыс. человек из 56 стран мира. Из них 2,7 тыс. человек – пассажиры, остальные – экипаж судна, том числе 25 граждан Украины. Двое из них заболели. Карантин планируют снять 19 февраля.

16 февраля США забрали более 300 своих граждан с судна, у 14 из них обнаружили коронавирус. В консульском отделе посольства Украины в Японии говорили, что эвакуация граждан Украины с лайнера пока не планируется.