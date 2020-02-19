Клуб читателей
ГОРДОН
 
МИР

Правительство Австралии выделит на разработку вакцины от коронавируса $1,3 млн

После встречи с австралийскими исследователями правительство страны решило выделить из Фонда медицинских исследований будущего средства для открытия грантовой программы по разработке вакцины против коронавируса SARS-CoV-2.

В Австралии будут разрабатывать вакцину от коронавируса
В Австралии будут разрабатывать вакцину от коронавируса
Фото: ЕРА

Австралийское правительство заявило о готовности выделить $2 млн (1,3 млн американских долларов) для разработки вакцины против нового коронавируса SARS-CoV-2. Об этом говорится в пресс-релизе, опубликованном на сайте премьер-министра страны Скотта Моррисона.

"Приоритет нашего правительства заключается в защите австралийцев, и эти $2 млн помогут разработать вакцину против коронавируса", – говорится в сообщении.

После встречи с ведущими австралийскими исследователями правительство решило выделить средства из Фонда медицинских исследований будущего для открытия грантовой программы по разработке вакцины против коронавируса.

31 декабря 2019 года в китайском городе Ухань впервые был подтвержден новый тип коронавируса SARS-CoV-2, вызывающий атипичную пневмонию (изначально вирус получил название 2019-nCov).

30 января Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку коронавируса медицинской чрезвычайной ситуацией, имеющей международное значение.

По состоянию на 17 февраля Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) подтвердила более 71 тыс. случаев заражения коронавирусной инфекцией, 1772 заболевших скончались.

Теги: медицина, Австралия, правительство, исследование, гранты, коронавирус SARS-CoV-2, коронавирус, вакцина
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Уважаемые читатели! На нашем сайте запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию. Комментарии, которые нарушают эти правила, мы будем удалять, а их авторам – закрывать доступ к обсуждению. Редакция не вступает в переписку с комментаторами по поводу блокировки, без серьезных причин доступ к комментированию модераторы не закрывают.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Бульвар Шоубиз. Приложение
Мишель Обама показала платье, в котором была на своем школьном выпускном
Мишель Обама показала платье, в котором была на своем школьном выпускном
  Илон Маск раскритиковал Билла Гейтса за покупку Porsche Taycan
  Илон Маск раскритиковал Билла Гейтса за покупку Porsche Taycan
Мадонна поделилась снимком поцелуя с бойфрендом
Мадонна поделилась снимком поцелуя с бойфрендом
"Трудно быть с таким стариком, даже если это сам Аль Пачино". Актриса Мейтал Дохан сообщила о расставании с актером
"Трудно быть с таким стариком, даже если это сам Аль Пачино". Актриса Мейтал Дохан сообщила о расставании с актером
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS