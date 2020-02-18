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Самолет с эвакуированными из Китая украинцами прилетит во Львов – СМИ

Самолет, который ночью 18 февраля вылетит из Борисполя в китайский город Ухань для эвакуации граждан Украины и еще девяти государств из очага заражения коронавирусом, сядет в аэропорту Львова на отдельный перрон, который находится вдали от других терминалов, сообщает ТСН.

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Украинцы прилетят из Китая на борту самолета авиакомпании SkyUp
Украинцы прилетят из Китая на борту самолета авиакомпании SkyUp
Фото: Міжнародний аеропорт "Львів" / Facebook

Самолет, который ночью 18 февраля вылетит из Борисполя в китайский город Ухань для эвакуации граждан Украины и еще девяти государств из очага заражения коронавирусом, прилетит утром 20 февраля во Львов.

Об этом ТСН сообщили в международном аэропорту Львова. Самолет сделает промежуточную остановку в Алматы. 

По данным журналистов, эвакуированных будут перевозить четырьмя автобусами под охраной полиции и Нацгвардии. Чиновники уже провели онлайн-конференцию с теми, кто будет возвращаться из Уханя, чтобы рассказать им подробности эвакуации и условия пребывания на карантине, отмечает ТСН.

Директор львовского аэропорта рассказал журналистам, что самолет сядет на отдельный перрон, который находится вдали от других терминалов, рядом с военным аэродромом. 

Эвакуированных украинцев оформят по упрощенной процедуре и с трапа сразу посадят в автобус. Присутствие персонала будет минимальным. Работникам аэропорта выдадут защитные спецкостюмы, санитарная служба предоставит защитное оснащение и проведет дезинфекцию. 

Куда повезут украинцев из аэропорта, пока неизвестно. Так как самолет летит во Львов, ТСН предполагает, что их могут разместить на карантин где-то во Львовской области.

По данным Минздрава, планируется эвакуировать 74 человека, среди которых 49 украинцев и 25 иностранцев.

Эвакуацией украинцев занимается авиакомпания SkyUp. Гендиректор компании Евгений Хайнацкий сообщил, что рейс с эвакуированными гражданами вернется в Украину утром 20 февраля

Министр здравоохранения Украины Зоряна Скалецкая говорила, что борт после приземления в Украине будет отправлен на санитарную стоянку. Вся команда самолета вместе с эвакуированными людьми будет помещена под 14-дневный карантин. На борт людей с симптомами ОРВИ допускать не будут.

После приземления самолета из Уханя всех пассажиров и членов экипажа посадят в автобусы, после чего проведут дезинфекцию авиалайнера. Все отходы, фильтры, салфетки, остатки еды сожгут. Автобусы направят к месту организации карантина; людей расселят по корпусам. Все отходы с карантинной базы будут фильтровать и уничтожать, чтобы они не попали в общую канализацию, рассказал 17 февраля министр внутренних дел Украины Арсен Аваков.

15 февраля премьер-министр Украины Алексей Гончарук сообщал, что Обуховский районный совет Киевской области обратился к Зеленскому по поводу недопущения размещения эвакуированных из Китая украинцев в заведениях, не приспособленных для временной изоляции "потенциально инфицированных лиц".

16 февраля в населенном пункте Шкло Львовской области жители вышли на митинг из-за сообщений, что украинцев, эвакуированных из Китая, поселят в местном санатории.

18 февраля президент Украины Владимир Зеленский пригрозил, что привезет эвакуированных из Уханя в особняки политиков.

Теги: Львов, Китай, аэродром, эвакуация, самолеты, украинец, Минздрав, Алматы, пассажиры, коронавирус SARS-CoV-2, Ухань, коронавирус
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