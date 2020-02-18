Самолет за украинцами вылетит в Ухань ночью 18 февраля

По словам генерального директора авиакомпании SkyUp Евгения Хайнацкого, самолет, на котором украинцы будут эвакуированы из китайского города Ухань, будет лететь через Казахстан. Прибытие рейса в Украину намечено на 8.00 20 февраля.

На борт людей с симптомами вирусного заболевания допускать не будут Фото: ЕРА

Самолет авиакомпании SkyUp, на котором будут эвакуированы украинцы из китайского города Ухань, где находится эпицентр вспышки коронавируса SARS-CoV-2 (ранее известный как 2019-nCoV), вылетит в Китай ночью 18 февраля.

Об этом генеральный директор SkyUp Евгений Хайнацкий рассказал сегодня на брифинге в Киеве, сообщает корреспондент издания "ГОРДОН".

"Мы полностью готовы к рейсу. Когда мы обратились к экипажам, добровольцев было больше, чем нужно. Мы выбрали три экипажа, которые будут задействованы на этом рейсе. Это 17 сотрудников компании. Самолет будет выполнять рейс сегодня ночью через город Алматы в Ухань и возвращается обратно в Украину 20-го числа примерно в 8.00", – рассказал он.

По словам Хайнацкого, во время полета пассажирам обеспечат специальное обслуживание. Экипаж будет "максимально отделен от пассажиров", но их обеспечат всем необходимым.

Министр здравоохранения Украины Зоряна Скалецкая говорила, что самолет после приземления в Киеве будет отправлен на санитарную стоянку. Вся команда самолета вместе с эвакуированными людьми будет помещена под 14-дневный карантин. На борт людей с симптомами ОРВИ допускать не будут.

После приземления самолета из Уханя всех пассажиров и членов экипажа посадят в автобусы, после чего проведут дезинфекцию авиалайнера. Все отходы, фильтры, салфетки, остатки еды сожгут. Автобусы направят к месту организации карантина; людей расселят по корпусам. Все отходы с карантинной базы будут фильтровать и уничтожать, чтобы они не попали в общую канализацию, рассказал 17 февраля министр внутренних дел Украины Арсен Аваков.

По данным Минздрава, планируется эвакуировать 74 человека, среди которых 49 украинцев и 25 иностранцев.

Впервые новый тип коронавируса, вызывающий атипичную пневмонию, был подтвержден 31 декабря 2019 года в китайском городе Ухань. 30 января Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку коронавируса медицинской чрезвычайной ситуацией, имеющей международное значение.

По состоянию на 00.00 17 февраля в Китае количество умерших от коронавирусной инфекции COVID-19 достигло 1770 человек. Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом достигло 70 548.

Всемирная организация здравоохранения зафиксировала 694 случая заболевания за пределами КНР, три человека скончались. При этом в ВОЗ отметили тенденцию к снижению количества зараженных.