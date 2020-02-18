Зеленский пригрозил, что привезет эвакуированных из Уханя в особняки политиков, подстрекающих людей блокировать зоны карантина

По словам президента Украины Владимира Зеленского, в СМИ звучат призывы отдельных политиков перекрывать дороги в районах, куда привезут украинцев из Уханя, ставшего очагом коронавируса. Глава государства пообещал, что поселит эвакуированных в элитных домах этих политиков под Киевом.

Если политики продолжат подстрекать население к неправовым действиям в связи с готовящейся эвакуацией граждан Украины из очага коронавирусной инфекции, эвакуированных поселят в домах этих политиков. С таким заявлением на брифинге в Киеве 18 февраля выступил президент Украины Владимир Зеленский, передает корреспондент издания "ГОРДОН".

"Хочу обратиться к некоторым политическим партиям. Мы знаем ситуацию благодаря правоохранительным органам. Они обращаются к местным жителям и подстрекают их перекрывать дороги... Мы забираем своих граждан, таких же, как и мы. А насчет эти политических товарищей хочу вам сказать правду: если будете перекрывать дороги и подстрекать, мы привезем наших граждан, а мы обязательно это сделаем, потому что это наш долг, конституционный и человеческий... Я лично привезу наших граждан в Конча-Заспу, в их особняки", – сказал президент.

По его словам, рассматривается несколько вариантов размещения эвакуированных на карантин.

Вылет в Украину самолета из китайского Уханя, ставшего очагом коронавирусной инфекции, намечен на 20 февраля, заявил 17 февраля заместитель министра здравоохранения Украины Виктор Ляшко. Планируется вывезти 49 украинцев и примерно 25 граждан иностранных государств. На борт людей с симптомами ОРВИ допускать не будут, подчеркнул Ляшко.

После приземления самолета из Уханя всех пассажиров и членов экипажа посадят в автобусы, после чего проведут дезинфекцию авиалайнера. Все отходы, фильтры, салфетки, остатки еды сожгут. Автобусы направят к месту организации карантина; людей расселят по корпусам. Все отходы с карантинной базы будут фильтровать и уничтожать, чтобы они не попали в общую канализацию, рассказал 17 февраля министр внутренних дел Украины Арсен Аваков.

15 февраля премьер-министр Украины Алексей Гончарук сообщал, что Обуховский районный совет Киевской области обратился к Зеленскому по поводу недопущения размещения эвакуированных из Китая украинцев в заведениях, не приспособленных для временной изоляции "потенциально инфицированных лиц".

16 февраля в населенном пункте Шкло Львовской области жители вышли на митинг из-за сообщений, что украинцев, эвакуированных из Китая, поселят в местном санатории.