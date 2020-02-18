Украина поможет эвакуировать из Уханя граждан девяти стран – МИД

За помощью по эвакуации своих граждан из китайского города Ухань к правительству Украины обратились власти Израиля, Норвегии, Черногории, Аргентины, Панамы, Коста-Рики, Доминиканской Республики, Эквадора и Испании, сообщил госсекретарь украинского МИД Андрей Заяц.

Вместе с украинцами на самолете, который ночью 18 февраля вылетит в китайский город Ухань, в Украину будут эвакуированы граждане девяти государств. Об этом на брифинге в Киеве сообщил госсекретарь Министерства иностранных дел Украины Андрей Заяц, передает корреспондент издания "ГОРДОН".

"Среди иностранцев, правительства которых обратились к правительству Украины об оказании помощи по эвакуации, есть граждане Израиля, Норвегии, Черногории, Аргентины, Панамы, Коста-Рики, Доминиканской Республики, Эквадора и Испании", – сказал он.

Министр здравоохранения Зоряна Скалецкая рассказала, что все эвакуированные будут размещены на карантин на территории одной локации. При этом, по ее словам, объект окончательно еще не выбран.

По данным Минздрава, планируется эвакуировать 74 человека, среди которых 49 украинцев и 25 иностранцев.

Эвакуацией украинцев занимается авиакомпания SkyUp. Гендиректор компании Евгений Хайнацкий сообщил, что рейс с эвакуированными гражданами вернется в Украину утром 20 февраля.

Скалецкая говорила, что самолет после приземления в Киеве будет отправлен на санитарную стоянку. Вся команда рейса вместе с эвакуированными людьми будет помещена под 14-дневный карантин. На борт людей с симптомами ОРВИ допускать не будут.

После приземления самолета из Уханя всех пассажиров и членов экипажа посадят в автобусы, после чего проведут дезинфекцию авиалайнера. Все отходы, фильтры, салфетки, остатки еды сожгут. Автобусы направят к месту организации карантина; людей расселят по корпусам. Все отходы с карантинной базы будут фильтровать и уничтожать, чтобы они не попали в общую канализацию, рассказал 17 февраля министр внутренних дел Украины Арсен Аваков.

Впервые новый тип коронавируса, вызывающий атипичную пневмонию, был подтвержден 31 декабря 2019 года в китайском городе Ухань. 30 января Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку коронавируса медицинской чрезвычайной ситуацией, имеющей международное значение.

По состоянию на 00.00 17 февраля в Китае количество умерших от коронавирусной инфекции COVID-19 достигло 1770 человек. Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом достигло 70 548. ВОЗ зафиксировала 694 случая заболевания за пределами КНР, три человека скончались. При этом в организации отметили тенденцию к снижению количества зараженных.