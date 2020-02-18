В Минздраве еще не решили, где будут размещать эвакуированных из Китая украинцев

Сейчас рассматривается несколько вариантов локаций, где будут размещены граждане, которых эвакуируют из города Ухань китайской провинции Хубэй, сообщила министр здравоохранения Украины Зоряна Скалецкая. Глава Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям Николай Чечеткин добавил, что объект смогут выбрать после вылета самолета в Украину, когда станет известно точное количество эвакуированных.

Скалецкая: Мы анализируем сегодня еще, подбираем, чтобы иметь запасные варианты Фото: Zoryana Skaletska / Facebook

Министерство здравоохранения Украины все еще находится в процессе выбора локации для размещения украинцев, которые будут эвакуированы из китайского города Ухань, где находится эпицентр вспышки коронавируса.

Об этом глава Минздрава Зоряна Скалецкая рассказала во время брифинга в Киеве 18 февраля, сообщает корреспондент издания "ГОРДОН".

"Мы анализируем сегодня еще, подбираем, чтобы иметь запасные варианты. Мы рассматриваем еще несколько вариантов, поскольку их готовность должна быть определена на момент прилета. Каждый из них еще находится в процессе подготовки и в процессе завершения всех эпидемических опасностей", – сказала Скалецкая, отвечая на вопросы журналистов.

Министр отметила, что согласно международной практике и рекомендациям Всемирной организации здравоохранения, лица, которые эвакуируются, должны быть размещены на одном объекте.

"Они не должны быть разделены на разные локации", – добавила Скалецкая.

Глава Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям Николай Чечеткин на этом брифинге добавил, что точное количество лиц, которые будут эвакуированы, пока точно не известно. По его словам, локацию смогут определить после того, как станет известно, "какое количество граждан будет вместе с экипажем лететь в самолете".

Эвакуацией украинцев занимается авиакомпания SkyUp. Гендиректор компании Евгений Хайнацкий сообщил, что самолет вылетит в Китай сегодня ночью и вернется в Украину утром 20 февраля.

Скалецкая говорила, что самолет после приземления в Киеве будет отправлен на санитарную стоянку. Вся команда самолета вместе с эвакуированными людьми будет помещена под 14-дневный карантин. На борт людей с симптомами ОРВИ допускать не будут.

После приземления самолета из Уханя всех пассажиров и членов экипажа посадят в автобусы, после чего проведут дезинфекцию авиалайнера. Все отходы, фильтры, салфетки, остатки еды сожгут. Автобусы направят к месту организации карантина; людей расселят по корпусам. Все отходы с карантинной базы будут фильтровать и уничтожать, чтобы они не попали в общую канализацию, рассказал 17 февраля министр внутренних дел Украины Арсен Аваков.

По данным Минздрава, планируется эвакуировать 74 человека, среди которых 49 украинцев и 25 иностранцев.

Впервые новый тип коронавируса, вызывающий атипичную пневмонию, был подтвержден 31 декабря 2019 года в китайском городе Ухань. 30 января Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку коронавируса медицинской чрезвычайной ситуацией, имеющей международное значение.

По состоянию на 00.00 17 февраля в Китае количество умерших от коронавирусной инфекции COVID-19 достигло 1770 человек. Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом достигло 70 548. ВОЗ зафиксировала 694 случая заболевания за пределами КНР, три человека скончались. При этом в организации отметили тенденцию к снижению количества зараженных.