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В Великобритании бушует ураган "Деннис". Фоторепортаж

Сегодня 00.59
Ураган "Деннис" движется с юга на север Великобритании; он привел к эвакуации нескольких тысяч человек, затоплению около 400 домов и прекращению транспортного сообщения в ряде регионов, сообщает The Daily Telegraph. Подтверждена гибель четырех человек, одна женщина числится пропавшей без вести, но, по-видимому, она мертва, пишет издание. В Уэльсе 17 февраля выпало больше месячной нормы осадков. По прогнозу британского метеобюро, 18 февраля "Деннис" принесет снежные бури в Шотландию.
Теги: Великобритания, Шотландия, эвакуация, ураган, осадки, Уэльс
 

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