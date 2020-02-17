В Лондоне из-за шторма "Деннис" пассажирский самолет приземлился боком. Видео
15 февраля в Лондоне в аэропорту Хитроу из-за шторма "Деннис" пилотам авиакомпании Etihad пришлось сажать боком самый большой пассажирский лайнер Airbus А380. На записи видно, как из-за сильных порывов ветра самолет "зависает" над полосой, а потом приземляется поперек взлетно-посадочной полосы и выкатывается за ее пределы, сообщает Sky News. Видео опубликовал SpeedbirdTV в YouTube.
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