Жертвами шторма "Киара" стали семь человек

9–10 февраля шторм "Киара" бушевал в Северной и Центральной Европе. В Великобритании, Чехии, Швеции, Польше, Германии и Словении он привел к гибели людей.

Семь человек в разных странах погибли в результате шторма "Киара", который принес ураганный ветер и ливни в Северную и Центральную Европу. Об этом сообщило агентство Associated Press.

Женщина и ее дочь-подросток погибли на горнолыжном курорте в Польше, когда ветер сорвал и бросил на них крышу здания проката лыж.

В Словении, Чехии и Великобритании водители погибли, когда на их машины падали поваленные штормом деревья. В Германии водитель грузовика скончался после того, как врезался в вагончик, припаркованный рабочими, которые убирали обломки деревьев с шоссе.

В Швеции один человек утонул, пытаясь пересечь озеро на лодке в разгар урагана.

Несколько рек в Великобритании вышло из берегов. Повреждено около 20 тыс. зданий. Более 100 рейсов в британских аэропортах отменены.

В Германии, Чехии и Франции около 500 тыс. зданий оставались без электричества. В германской земле Бавария сила ветра, по данным метеорологов, 10 февраля превышала 160 км/ч.

"Киара" бушевала в Европе 9–10 февраля.