На Великобританию обрушился шторм "Киара"

На Великобританию обрушился мощный шторм "Киара", сообщает 9 февраля ВВС.
И-за непогоды около 13 тыс. человек остались без электричества. В стране отменили спортивные соревнования.
Авиакомпании отменили десятки рейсов, несколько железнодорожных фирм призвали пассажиров не путешествовать.
* Only travel today if absolutely necessary *— London Euston (@NetworkRailEUS) February 9, 2020
Widespread flooding and fallen trees severely affecting services * #StormCiara - blown tree on overhead line at #Gatley and floods at #Blackburn
* Check latest updates @nationalrailenq @AvantiWestCoast @LNRailway @CalSleeper pic.twitter.com/64X6lxHeOH
В некоторых местах порывы ветра достигают 90 миль (около 145 км) в час.
По всей Британии вынесено 250 предупреждений о наводнениях. Ожидается, что сильные порывы ветра продолжат накрывать Северную Ирландию и большую часть Шотландии.