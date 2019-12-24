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В Италии село на мель грузовое судно. Видео

23 декабря в Средиземном море возле итальянского острова Сардиния на мель село крупное грузовое судно Cdry Blue. Видео опубликовало ВВС. Телеканал отмечает, что судно оказалось на мели после удара о скалы вследствие "суровых погодных условий" – шторма. Для эвакуации экипажа был отправлен вертолет. Никто из 12 членов экипажа не пострадал.

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Судно потерпело бедствие возле Сардинии
Судно потерпело бедствие возле Сардинии
Скриншот: bbc.com
видео

Видео: bbc.com
Теги: Италия, вертолет, эвакуация, шторм, судно, остров, Сардиния
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