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В Испании ураган "Глория" унес жизни 13 человек. Фоторепортаж

Сегодня 16.49
На восточном побережье Испании уже пятый день бушует ураган "Глория". Ветер со скоростью более 140 км/ч, волны, снегопад и дожди нанесли вред инфраструктуре и унесли жизни 13 человек, еще четыре человека считаются пропавшими без вести. В некоторых частях Валенсии выпало более 80 см снега, сообщает 24 января Euronews.
Теги: Испания, Валенсия, снегопад, ураган, дожди, шторм, инфраструктура, ветер
 

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