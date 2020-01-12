В США 11 человек стали жертвами сильных штормов и торнадо

Непогода принесла сильный ветер и дожди на юг и средний запад США. Сотни тысяч американцев остались без электричества. Отменены сотни рейсов в Чикаго и закрыты автомагистрали в Оклахоме и Арканзасе.

В одном из округов США зафиксировали торнадо со скоростью ветра более 200 км/ч Фото: ЕРА

11 января количество погибших в результате непогоды в США достигло 11. На юг и средний запад США обрушились штормы, торнадо и сильные дожди. Об этом сообщило Associated Press.

В штатах Техас и Огайо сотни тысяч американцев остались без электричества, а в Арканзасе и Оклахоме из-за наводнения были закрыты некоторые автомагистрали. Из-за непогоды также были отменены сотни рейсов из международных аэропортов Чикаго и в них.

Национальная служба погоды зафиксировала в округе Боссье торнадо со скоростью ветра 217 км/ч.

Синоптики предупреждают, что проливные дожди могут привести к наводнениям.