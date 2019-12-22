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В Европе жертвами непогоды стали девять человек

На Испанию, Португалию и Францию обрушились проливные дожди и сильные ветра.

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Сильный ветер приводит к падению деревьев
Сильный ветер приводит к падению деревьев
Фото: ЕРА

Общее количество погибших из-за непогоды в Европе 22 декабря достигло девяти. Об этом сообщает AFP.

На Испанию, Португалию и Францию обрушились проливные дожди и сильные ветра. В Португалии погибли два человека, а в Испании – семь.

В испанском автономном регионе Галисия около 8000 домохозяйств остались без электричества из-за повреждения линий электропередач.

Во Франции метеорологи объявили об опасных погодных условиях в 15 регионах. На юго-западе страны 110 тыс. семей остались без электричества.

Железнодорожное сообщение между городами Бордо, Тулуза и Андай было отменено из-за угрозы падения деревьев на линию.

На острове Корсика были закрыты все аэропорты и паромные перевозки на материк. В городе Аяччо на острове закрыли все дороги.

Теги: Франция, Португалия, Испания, электричество, непогода, дожди, Тулуза, жертвы, Европа, регионы, деревья, Бордо
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