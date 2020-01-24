Ураган "Глория" в Испании. В МИД Украины заявили, что не имеют информации о пострадавших украинцах

Ураган "Глория", который накрыл восточную часть Испании, унес жизни по меньшей мере 13 человек, еще четверо считаются пропавшими без вести.

Информация о пострадавших украинцах из-за уранага "Глория", который бушует над Испанией, в украинские консульские учреждения, расположенные на территории этой страны, не поступала. Об этом 23 января "Радіо Свобода" рассказали в пресс-службе Министерства иностранных дел Украины.

В МИД подчеркнули, что смерть гражданина Украины, о котором накануне писали испанские СМИ, не связана с непогодой.

"Согласно информации компетентных органов Испании, 21 января 2020 года в городе Каркайшент, провинция Валенсия, возле одного из торговых центров было обнаружено тело гражданина Украины без признаков насильственной смерти. По предварительной информации, причиной смерти является инфаркт. По информации Генерального консульства Украины в Барселоне, испанские компетентные органы не связывают смерть указанного лица с ураганом "Глория", – сообщили в пресс-службе.

МИД Украины рекомендует гражданам Украины, которые находятся в Испании, отслеживать сообщения компетентных органов этой страны о возможных перекрытиях автомобильных дорог, неуклонно следовать рекомендациям местных органов контроля дорожного движения, а также заблаговременно проверять возможные изменения в расписании движения воздушного, наземного и водного транспорта.

Ураган "Глория" принес на восточное побережье Испании мощные ветра, там прошли сильные дожди и снегопады. В результате погибло по меньшей мере 13 человек, еще четверо считают пропавшими без вести. В связи с этим правительство страны решило созвать экстренное совещание 24 января. Шторм начал отступать, но более 100 дорог остаются перекрытыми, сообщает Reuters.