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В результате циклона в Испании погибли пять человек, в том числе украинец – СМИ

На теле 55-летнего украинца нет признаков насильственной смерти, предварительно причиной его гибели называют погодные условия, пишет Europa Press.

На восточное побережье Испании обрушился циклон "Глория"
На восточное побережье Испании обрушился циклон "Глория"
Фото: ЕРА

21 января количество жертв циклона "Глория" в Испании достигло шести человек. Об этом сообщило агентство Europa Press.

По данным журналистов в правоохранительных органах, пятым погибшим стал 55-летний гражданин Украины, чье тело нашли в районе торгового центра в муниципалитете Каркайшент в Валенсии. 

Собеседники агенства рассказали, что на теле умершего нет следов насилльственной смерти, причина его гибели еще расследуется, предварительно это погодные условия. 

Первой жертвой циклона стал 44-летний мужчина в Валенсии, на которого 19 января наехало авто, съехавшее из проезжей части из-за гололеда. В тот же день погиб еще один мужчина – житель Мадрида, на которого упала черепица. 20 января от переохлаждения умерла 54-летняя бездомная. К жертвам циклона причисляют также 70-летнего мужчину из Валенсии, однако причина его смерти пока не установлена.

Циклон "Глория" принес похолодание на восточное побережье Испании, более всего от снегопадов, низких температур и сильного ветра пострадала Валенсия.  

Как отмечает ВВС, 20 января сила ветра на восточном побережье Испании достигала 115 км/ч, из-за непогоды был закрыт аэропорт в Аликанте, пять провинций объявили о готовности к чрезвычайной ситуации. Сейчас циклон приблизился к берегам Франции. 

Теги: Украина, Испания, смерть, похолодание, непогода, циклон, украинец, погибшие, Аликанте
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