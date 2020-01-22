В результате циклона в Испании погибли пять человек, в том числе украинец – СМИ

На теле 55-летнего украинца нет признаков насильственной смерти, предварительно причиной его гибели называют погодные условия, пишет Europa Press.

21 января количество жертв циклона "Глория" в Испании достигло шести человек. Об этом сообщило агентство Europa Press.

По данным журналистов в правоохранительных органах, пятым погибшим стал 55-летний гражданин Украины, чье тело нашли в районе торгового центра в муниципалитете Каркайшент в Валенсии.

Собеседники агенства рассказали, что на теле умершего нет следов насилльственной смерти, причина его гибели еще расследуется, предварительно это погодные условия.

Первой жертвой циклона стал 44-летний мужчина в Валенсии, на которого 19 января наехало авто, съехавшее из проезжей части из-за гололеда. В тот же день погиб еще один мужчина – житель Мадрида, на которого упала черепица. 20 января от переохлаждения умерла 54-летняя бездомная. К жертвам циклона причисляют также 70-летнего мужчину из Валенсии, однако причина его смерти пока не установлена.

Циклон "Глория" принес похолодание на восточное побережье Испании, более всего от снегопадов, низких температур и сильного ветра пострадала Валенсия.

Как отмечает ВВС, 20 января сила ветра на восточном побережье Испании достигала 115 км/ч, из-за непогоды был закрыт аэропорт в Аликанте, пять провинций объявили о готовности к чрезвычайной ситуации. Сейчас циклон приблизился к берегам Франции.