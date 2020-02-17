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Синоптики предупредили о штормовом ветре

Несмотря на сильный ветер, в Украине 17 февраля ожидается теплая погода, сообщила синоптик Наталья Диденко.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Дневная температура воздуха в большинстве областей страны достигнет +5&hellip;+13 &deg;С
Дневная температура воздуха в большинстве областей страны достигнет +5…+13 °С
Фото: pixabay.com

17 февраля порывы ветра в Украине достигнут 25 м/с. Об этом сообщили в пресс-центре Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям.

"По прогнозам Укргидрометцентра, днем 17 февраля в западных, северных и центральных областях порывы ветра 15–20 м/с, в Карпатах местами 25 м/с (І уровень опасности, желтый)", – рассказали в ведомстве.

Синоптик Наталья Диденко добавила в Facebook, что несмотря на сильный ветер, в Украине ожидается теплая погода.

"Дневная температура воздуха в большинстве областей повысится до +5…+13 °С… Осадки – маловероятны, солнце будет иметь больше шансов", – рассказала она.

https://www.facebook.com/tala.didenko/posts/3212388058791150

Теги: Украина, погода, Карпаты, шторм, Укргидрометцентр, осадки, прогноз, синоптики, Наталья Диденко, ветер
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