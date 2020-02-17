Синоптики предупредили о штормовом ветре

17 февраля порывы ветра в Украине достигнут 25 м/с. Об этом сообщили в пресс-центре Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям.
"По прогнозам Укргидрометцентра, днем 17 февраля в западных, северных и центральных областях порывы ветра 15–20 м/с, в Карпатах местами 25 м/с (І уровень опасности, желтый)", – рассказали в ведомстве.
Синоптик Наталья Диденко добавила в Facebook, что несмотря на сильный ветер, в Украине ожидается теплая погода.
"Дневная температура воздуха в большинстве областей повысится до +5…+13 °С… Осадки – маловероятны, солнце будет иметь больше шансов", – рассказала она.