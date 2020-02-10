Клуб читателей
ГОРДОН
 
ОБЩЕСТВО

Ветер, мокрый снег и метель. В ГСЧС предупредили об ухудшении погоды

В западных областях Украины порывы ветра достигнут 25–30 м/с, в Киеве и Киевской области – 15–20 м/с, рассказали в Госслужбе Украины по чрезвычайным ситуациям.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
На высокогорье Закарпатской области, в горах Львовской, Ивано-Франковской и Черновицкой областей ожидается значительная снеголавинная опасность
На высокогорье Закарпатской области, в горах Львовской, Ивано-Франковской и Черновицкой областей ожидается значительная снеголавинная опасность
Фото: pixabay.com

10 февраля в Украине ожидается осложнение погодных условий. Об этом проинформировали в Госслужбе Украины по чрезвычайным ситуациям.

"Днем в Украине порывы ветра 15–20 м/с, в Карпатах мокрый снег, метели (I уровень опасности, желтый), в западных областях сильный ветер 25–30 м/с, на высокогорье Карпат 35–40 м/с (II уровень опасности, оранжевый)", – рассказали в пресс-центре.

В ГСЧС добавили, что в Киеве и Киевской области порывы ветра достигнут 15–20 м/с.

На высокогорье Закарпатской области, в горах Львовской, Ивано-Франковской и Черновицкой областей ожидается значительная снеголавинная опасность (III уровень). Кроме того, 11 февраля в горах Львовской области будет сохраняться значительная снеголавинная опасность (III уровень), сообщили в ведомстве.

Теги: Украина, погода, ГСЧС, Карпаты, непогода, мокрый снег, ветер
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Уважаемые читатели! На нашем сайте запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию. Комментарии, которые нарушают эти правила, мы будем удалять, а их авторам – закрывать доступ к обсуждению. Редакция не вступает в переписку с комментаторами по поводу блокировки, без серьезных причин доступ к комментированию модераторы не закрывают.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Бульвар Шоубиз. Приложение
Александр Друзь заявил о невозможности прожить на свою пенсию
Александр Друзь заявил о невозможности прожить на свою пенсию
Зеленская с головы до ног в черном появилась на встрече с папой римским
Зеленская с головы до ног в черном появилась на встрече с папой римским
"Я – гей". Британский телеведущий сделал заявление после 27 лет брака
"Я – гей". Британский телеведущий сделал заявление после 27 лет брака
  "Я подхожу к ней и вижу чужую девочку. Это не та Таня, которую я боготворила". Успенская рассказала об отношениях с дочерью после скандала
  "Я подхожу к ней и вижу чужую девочку. Это не та Таня, которую я боготворила". Успенская рассказала об отношениях с дочерью после скандала
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS