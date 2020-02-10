Ветер, мокрый снег и метель. В ГСЧС предупредили об ухудшении погоды

10 февраля в Украине ожидается осложнение погодных условий. Об этом проинформировали в Госслужбе Украины по чрезвычайным ситуациям.
"Днем в Украине порывы ветра 15–20 м/с, в Карпатах мокрый снег, метели (I уровень опасности, желтый), в западных областях сильный ветер 25–30 м/с, на высокогорье Карпат 35–40 м/с (II уровень опасности, оранжевый)", – рассказали в пресс-центре.
В ГСЧС добавили, что в Киеве и Киевской области порывы ветра достигнут 15–20 м/с.
На высокогорье Закарпатской области, в горах Львовской, Ивано-Франковской и Черновицкой областей ожидается значительная снеголавинная опасность (III уровень). Кроме того, 11 февраля в горах Львовской области будет сохраняться значительная снеголавинная опасность (III уровень), сообщили в ведомстве.