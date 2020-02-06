В Украине из-за непогоды обесточены 600 населенных пунктов. В ГСЧС предупредили, что погода ухудшится

Из-за сильного ветра и налипания мокрого снега больше всего населенных пунктов остались без электроснабжения в Одесской и Днепропетровской областях, сообщили в Госслужбе Украины по чрезвычайным ситуациям.

На дорогах ожидаются снежные заносы и гололедица, сообщили в ГСЧС Фото: pixabay.com

По состоянию на утро 6 февраля в Украине из-за непогоды обесточены 600 населенных пунктов в 13 областях, сообщает пресс-центр Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

"В результате осложнения погодных условий (сильный ветер, налипание мокрого снега) из-за срабатывания системы защиты линий электропередач обесточены 600 населенных пунктов в 13 областях: в Одесской – 137, Днепропетровской – 120, Херсонской – 87, Николаевской – 59, Кировоградской – 57, Донецкой – 34, Полтавской – 27, Ивано-Франковской – 26, Запорожской – 19, Черновицкой – 19, Черкасской – 8, Винницкой – 4 и Закарпатской – 3", – рассказали в пресс-центре.

В ГСЧС предупредили, что сегодня в Украине ожидается осложнение погодных условий.

"6 февраля в центральных областях значительный снег, порывы ветра 15–20 м/с; местами гололед и налипание мокрого снега, метели, на дорогах гололедица, образование снежного покрова высотой 10–15 см. В Кировоградской, на юге Харьковской, севере Донецкой и Луганской областей образование снежного покрова 30–50 см", – рассказали в пресс-центре

В ведомстве добавили, что на дорогах ожидаются снежные заносы и гололедица.

"В южных, восточных и Днепропетровской областях сложные погодные условия (II оранжевый уровень опасности): ночью и утром значительный, местами сильный снег, порывы ветра 17–22 м/с, в южных областях местами 25–30 м/с, метели", – сообщили в ГСЧС.

7–9 февраля ожидается ослабление и прекращение осадков. Снижение температуры ночью до -7…-13 °С, днем до -1…-6 °С, в восточных областях и Карпатах ночью -11…-16 °С, днем -5…-10 °С, рассказали в ведомстве.