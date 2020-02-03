Апрельская погода. В Киеве установлен новый температурный рекорд

По климатической норме температура, зафиксированная 2 февраля, соответствует температуре конца первой декады апреля.

В воскресенье, 2 февраля, в Киеве зафиксировали температуру +10,7 °С, что является самой теплой погодой в этот день за время наблюдений. Об этом 3 февраля сообщила пресс-служба Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского.

"2 февраля после полудня столбик максимального термометра поднялся до +10,7 °С, что на 1,4 °С выше предыдущего максимального значения температуры для этого дня, зафиксированного в 2002 году", – говорится в сообщении.

Благодаря такой максимальной температуре воздуха среднесуточная температуре 2 февраля достигла +7,9 °С, что на 1,6 °С выше предыдущего рекорда температуры воздуха, который держался тоже с 2002 года. По климатической норме такое значение соответствует температуре конца первой декады апреля, добавили в обсерватории.

1 февраля сурок Тимка III во время традиционной церемонии на биостанции Харьковского национального университета имени Каразина предсказал раннюю весну в этом году. Когда грызуна достали из норы, он не увидел своей тени. Это значит, что весна должна наступить в течение шести недель.