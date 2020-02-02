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На следующей неделе в большинстве областей Украины ожидается до +13 °С – синоптик

Похолодание в Украине ожидается во второй половине следующей недели, сообщила синоптик Наталья Диденко.

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В ближайшие дни в Украине ожидается теплая погода, сообщила Диденко
В ближайшие дни в Украине ожидается теплая погода, сообщила Диденко
Фото: EPA

В течение следующей недели в большинстве областей Украины ожидается теплая погода, сообщила в Facebook синоптик Наталья Диденко.

"В течение недели в большинстве областей Украины ожидается +7…+13 °С, на юге Одесской области возможно до +15 °С. Периодические дожди, в южной части [Украины] и центре – с прояснениями. В Киеве в воскресенье будет ветрено, с дождем и тепло – до +7…+9 °С", – написала она.

Диденко также посоветовала "нетерпеливым притормозить". "Отправлять пуховики и теплые шапки в гардеробные теплые края пока не стоит: 5–6 февраля в Украине ожидается похолодание", – заключила синоптик.

https://www.facebook.com/tala.didenko/posts/3179651615398128

Теги: Украина, погода, Наталья Диденко
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