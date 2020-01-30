Снег, метели, гололед. ГСЧС предупредила о серьезной непогоде

В течение 30 января ожидается нарушение движения транспорта на отдельных участках дорог, в Карпатах из-за непогоды движение может быть прекращено, проинформировали в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям Украины.

Спасатели сообщили о снегопадах и гололеде в ряде областей Украины Фото: pixabay.com

30-го и 31 января в Украине ожидается ухудшение погодных условий, сообщает пресс-центр Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

"По прогнозам Укргидрометцентра, днем 31 января значительный снег, метели (в Закарпатье значительный дождь с мокрым снегом), прирост снежного покрова 20–30 см; на дорогах гололедица. В западных, северных, Полтавской и Харьковской областях мокрый снег, образование неустойчивого снежного покрова высотой 3–10 см; местами налипание мокрого снега, метели, на дорогах гололедица", – сказано в сообщении.

30 января в большинстве областей серьезная непогода: порывы ветра 15–20 м/с, на дорогах гололедица, в Черниговской и Сумской областях значительный мокрый снег, метели (І уровень опасности, "желтый").

"Осложнения погодных условий отвечают І уровню опасности, что будет вызывать нарушение движения транспорта на отдельных участках дорог. В Карпатах нарушения, местами прекращение движения транспорта на дорогах (II уровень опасности ["оранжевый"]). По Киеву и Киевской области 30 января ночью на дорогах гололедица, утром и днем порывы ветра 15–20 м/с", – продолжили в ГСЧС.

На сайте Укргидрометцентра сообщается, что есть четыре уровня угрозы по цветам: зеленый – погодные условия не несут угрозы; желтый – потенциально опасные погодные условия; оранжевый – опасные погодные условия; красный – погодные условия крайне опасны.