Клуб читателей
ГОРДОН
 
ОБЩЕСТВО

Снег, метели, гололед. ГСЧС предупредила о серьезной непогоде

В течение 30 января ожидается нарушение движения транспорта на отдельных участках дорог, в Карпатах из-за непогоды движение может быть прекращено, проинформировали в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям Украины.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Спасатели сообщили о снегопадах и гололеде в ряде областей Украины
Спасатели сообщили о снегопадах и гололеде в ряде областей Украины
Фото: pixabay.com

30-го и 31 января в Украине ожидается ухудшение погодных условий, сообщает пресс-центр Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

"По прогнозам Укргидрометцентра, днем 31 января значительный снег, метели (в Закарпатье значительный дождь с мокрым снегом), прирост снежного покрова 20–30 см; на дорогах гололедица. В западных, северных, Полтавской и Харьковской областях мокрый снег, образование неустойчивого снежного покрова высотой 3–10 см; местами налипание мокрого снега, метели, на дорогах гололедица", – сказано в сообщении.

30 января в большинстве областей серьезная непогода: порывы ветра 15–20 м/с, на дорогах гололедица, в Черниговской и Сумской областях значительный мокрый снег, метели (І уровень опасности, "желтый").

"Осложнения погодных условий отвечают І уровню опасности, что будет вызывать нарушение движения транспорта на отдельных участках дорог. В Карпатах нарушения, местами прекращение движения транспорта на дорогах (II уровень опасности ["оранжевый"]). По Киеву и Киевской области 30 января ночью на дорогах гололедица, утром и днем порывы ветра 15–20 м/с", – продолжили в ГСЧС.

На сайте Укргидрометцентра сообщается, что есть четыре уровня угрозы по цветам: зеленый – погодные условия не несут угрозы; желтый – потенциально опасные погодные условия; оранжевый – опасные погодные условия; красный – погодные условия крайне опасны.

Теги: транспорт, Украина, погода, ГСЧС, Карпаты, непогода, Укргидрометцентр, гололед, снег, мокрый снег, ветер
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Уважаемые читатели! На нашем сайте запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию. Комментарии, которые нарушают эти правила, мы будем удалять, а их авторам – закрывать доступ к обсуждению. Редакция не вступает в переписку с комментаторами по поводу блокировки, без серьезных причин доступ к комментированию модераторы не закрывают.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Бульвар Шоубиз. Приложение
Виторган поделился снимком Нинидзе после слухов о расставании с ней
Виторган поделился снимком Нинидзе после слухов о расставании с ней
  "Остров фантазий". Вышел финальный трейлер фильма с Пеньей и Хейл. Видео
  "Остров фантазий". Вышел финальный трейлер фильма с Пеньей и Хейл. Видео
Иглесиас станет отцом в третий раз СМИ
Иглесиас станет отцом в третий раз – СМИ
Белла Хадид снялась для Love топлес
Белла Хадид снялась для Love топлес
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS