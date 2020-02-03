В Украине ожидаются дожди и порывы ветра до 18 м/с

В Государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям предупредили, что на высокогорье Закарпатской области и в горах Ивано-Франковской области существует значительная снеголавинная опасность.

Температура воздуха в большинстве областей Украины будет колебаться на уровне +3…+8 °С Фото: pixabay.com

3 февраля в Киеве и Киевской области ожидаются порывы ветра до 18 м/с. Об этом проинформировали в пресс-центре Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям.

"По прогнозам Укргидрометцентра, в Киевской области в течение суток 3 февраля – порывы ветра 15–18 м/с (І уровень опасности, желтый). По Киеву в течение суток 3 февраля – порывы ветра 15–18 м/с", – сообщили в ГСЧС.

В ведомстве предупредили, что в Карпатах существует снеголавинная опасность.

"На высокогорье Закарпатской области и в горах Ивано-Франковской области сохраняется значительная снеголавинная опасность (3-й уровень)", – добавили в ведомстве.

На странице Укргидромедцентра в Facebook сообщается, что 3 февраля в Украине пройдут дожди.

"В горных районах – с мокрым снегом, ночью в Карпатах и в Закарпатье местами значительные осадки, только в Черниговской и Сумской областях без осадков. Ветер преимущественно северо-западный, 7–12 м/с, порывы 15–20 м/с. Температура ночью +1…+6 °С, днем +3…+8 °С, на юге страны +9…+13 °С; в высокогорье Карпат на протяжении суток от -3 °С до +2 °С", – говорится в сообщении.