В двух областях Украины 602 населенных пункта обесточены из-за непогоды – ГСЧС

Из-за осадков и порывов ветра без электроснабжения в Сумской области осталось 440 населенных пунктов, еще 162 – в Черниговской.

В ГСЧС сообщили, что движение автомобильного транспорта на автодорогах обеспечено Фото: pixabay.com

По состоянию на утро 31 января в результате осложнения погодных условий 602 населенных пункта в двух областях Украины остались без электроснабжения. Об этом проинформировал пресс-центр Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям.

"По состоянию на 7.00 31 января в результате осложнения погодных условий (осадки и порывы ветра) в результате срабатывания автоматической системы защиты линий электропередач остаются обесточенными 602 населенных пункта в двух областях, а именно: Сумская – 440 и Черниговская – 162", – рассказали в пресс-службе.

Отмечается, что к восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго.

В ведомстве добавили, что движение автомобильного транспорта на автодорогах обеспечено.

Кроме того, в ГСЧС предупредили об ухудшении погодных условий в западных областях Украины. В Карпатах ожидается значительный снег и метель.