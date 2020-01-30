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В Луганской области без воды остались 23 тыс. абонентов из-за непогоды – ГСЧС

В ночь на 30 января в результате осложнения погодных условий оказались обесточены 397 населенных пунктов в восьми областях, проинформировали в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям Украины.

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В Лисичанске из-за порывов ветра обесточены три насосные станции
В Лисичанске из-за порывов ветра обесточены три насосные станции
Фото: pixabay.com

В Луганской области по состоянию на 30 января без воды остались 23 тыс. абонентов из-за непогоды, сообщает пресс-центр Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

"В ночь на 30 января в городе Лисичанск из-за порывов ветра обесточены три насосные станции, в результате чего без водоснабжения остались 23 тыс. абонентов. К восстановительным работам привлечены бригады КП "Лисичанскводоканал". Котельные работают в штатном режиме", – сказано в сообщении.

Также в ночь на 30 января в результате осложнения погодных условий (осадки и порывы ветра) в результате срабатывания автоматической системы защиты линий электропередачи обесточены 397 населенных пунктов в восьми областях. В Полтавской области – 201, в Черниговской – 88, в Сумской – 72, Кировоградской – 10, Донецкой – 10, Черкасской – восемь, Днепропетровской – шесть, Запорожской – два населенных пункта.

К восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго.

Теги: Луганская область, ГСЧС, водоснабжение, непогода, Лисичанск, электроснабжение, гололед
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