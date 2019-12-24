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В Луганской области более 80 тыс. жителей остались без водоснабжения

Более 80 тыс. жителей Лисичанска, Приволья и Новодружеска Луганской области, а также 35 учебных и 25 лечебных учреждений остались без воды из-за долгов "Лисичанскводоканала" за электричество.

В Лисичанском горсовете призвали всех потребителей "Лисичанскводоканала" погасить долги за водоснабжение
В Лисичанском горсовете призвали всех потребителей "Лисичанскводоканала" погасить долги за водоснабжение
Фото: pixabay.com

Более 80 тыс. жителей Лисичанска, Приволья и Новодружеска Луганской области остались без водоснабжения из-за отключения "Лисичанскводоканала" от электроэнергии. Об этом 24 декабря проинформировала пресс-служба Лисичанского горсовета.

"24 декабря, ООО "Луганское энергетическое объединение" отключило от поставок электроэнергии объекты ЛКСП "Лисичанскводоканал" (водонасосони станции "Билогоривського", "Совместная", "РТИ", "Привольнянское", "Малорязанцево"), что привело к невозможности осуществления водоснабжения в городах Лисичанск, Новодружеск, Приволье", – рассказали в горсовете.

Отмечается, что без водоснабжения остались более 80 тыс. жителей городов, 35 учебных и 25 лечебных учреждений.

"Сейчас руководством города и администрацией ЛКСП "Лисичанскводоканал" прилагается максимум усилий для возобновления электроснабжения на производственные объекты предприятия. Для оперативного решения вопроса обеспечения питьевой водой объектов социальной сферы и населения ЛКСП "Лисичанскводоканал" совместно с Главным управлением ГСЧС в Луганской области разработан график подвоза питьевой и технической воды", – добавили в пресс-службе.

В Лисичанском горсовете призвали всех потребителей "Лисичанскводоканала" погасить долги.

Это уже третий случай прекращения подачи воды "Лисичанскводоканалом" в 2019 году из-за долгов предприятия за электричество.

Теги: Луганская область, электричество, водоснабжение, Лисичанск, электроэнергия, электроснабжение
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