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В Украине спасатели просят водителей в ближайшие дни не выезжать из городов

Значительные дожди с переходом в мокрый снег, метели, гололедица и порывы ветра с высокой вероятностью будут приводить к нарушению и прекращению движения транспорта, сообщил глава Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям Николай Чечеткин.

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Чечеткин сообщил, что существенное осложнение погодных условий ожидается 5-го и 6 февраля на территории всей страны
Чечеткин сообщил, что существенное осложнение погодных условий ожидается 5-го и 6 февраля на территории всей страны
Фото: pixabay.com

4 февраля глава Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям Николай Чечеткин призвал водителей в ближайшие дни воздержатся от выезда за пределы населенных пунктов без крайней необходимости. Обращение он опубликовал в Facebook.

"В связи с объявлением штормового предупреждения призываю водителей и руководителей автотранспортных предприятий воздержаться от поездок за пределы городов до момента ослабления и прекращения осадков и явлений в период с 7-го по 9 февраля", – написал он.

Чечеткин добавил, что существенное осложнение погодных условий ожидается 5-го и 6 февраля на территории всей страны.

"Значительные дожди с переходом в мокрый снег, метели, гололедица на дорогах и порывы ветра с высокой вероятностью будут приводить к нарушению и прекращению движения транспорта на дорогах и улицах, осложнять работу предприятий энергетики и коммунального хозяйства в центральных, восточных, южных областях, в Кировоградской, Днепропетровской областях, на юге Харьковской, севере Донецкой и Луганской областей, а также в Киеве", – отметил он.

https://www.facebook.com/MykolaChechotkin/posts/1500862206735808

"Интерфакс-Украина" пишет, что на заседании госкомиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций было поручено обеспечить работу пунктов обогрева, особенно в восточных областях, где ожидается самое большое снижение температуры, а также своевременно привлекать снегоуборочную технику.

Кроме того, было обращено внимание Киевской городской государственной администрации на необходимость своевременно ограничивать въезд в город тяжеловесного транспорта.

Теги: транспорт, Украина, погода, ГСЧС, дожди, гололед, Николай Чечеткин, дороги, температура, мокрый снег
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