Нас ждут до -10 °С и ниже. Зима спасает свою репутацию всеми доступными средствами – синоптик

С приходом в Украину циклона Petra 5 февраля в Украине похолодает, к концу недели похолодание усилится, сообщила метеоролог Наталья Диденко.

5 февраля в Украину придет циклон Petra, который принесет снег, дождь, сильный ветер, налипание мокрого снега, метели и гололед. Об этом на своей странице в Facebook сообщила метеоролог Наталья Диденко.

"Самые серьезные циклонические события развернутся в центральных областях, на востоке и юге Украины, в Прикарпатье, Закарпатье и собственно в Карпатах. На севере Украины и значительной части не горного запада ожидается только сильный штормовой ветер и осадки максимум умеренные или даже небольшие. Циклон туда не дотянет – чар нашей Петры так далеко не хватит", – написала Диденко.

По ее данным, температура воздуха в Украине 5 февраля будет от -1 °С до +3 °С. На юге +5 °С...+10 °С, однако и там похолодает 6 февраля.

"В Киеве отношения с циклоном будут неординарными. Сильный штормовой ветер 5 февраля точно зацепит столицу, а вот с осадками – сложнее. Ночью пройдут дождь и мокрый снег, утром – снег и мокрый снег. Циклон похозяйничает все же в Киеве, однако уже во второй половине дня циклон потянется южнее, поэтому от столицы осадки вообще отодвинутся", – отметила синоптик.

Она добавила, что к концу недели похолодание в Украине усилится.

"Нас ждут даже до -10 °С и ниже. Зима спасает свою репутацию всеми доступными средствами", – добавила Диденко.