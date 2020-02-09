Спасатели предупредили об ухудшении погоды в Украине

Днем в Украине ожидаются морозы до -10 °С, рассказали в Госслужбе по чрезвычайным ситуациям.

Синоптик прогнозирует, что 10 февраля в Украине ожидается сильный ветер Фото: pixabay.com

9 февраля Госслужба Украины по чрезвычайным ситуациям предупредила об ухудшении погоды в стране.

"По данным Укргидрометцентра, 9 февраля – ослабление и прекращение осадков и явлений; снижение температуры ночью до -7…-13 °С, днем до -1…-6 °С; в восточных областях и Карпатах ночью -11…-16 °С, днем -5…-10 °С", – сообщили в ГСЧС.

Синоптик Наталья Диденко написала в Facebook, что днем в ряде областей Украины температура воздуха достигнет +1…+7 °С.

По ее словам, 10 февраля в стране потеплеет на "несколько градусов", но ожидается сильный ветер.