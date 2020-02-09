Клуб читателей
ГОРДОН
 
ОБЩЕСТВО

Спасатели предупредили об ухудшении погоды в Украине

Днем в Украине ожидаются морозы до -10 °С, рассказали в Госслужбе по чрезвычайным ситуациям.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Синоптик прогнозирует, что 10 февраля в Украине ожидается сильный ветер
Синоптик прогнозирует, что 10 февраля в Украине ожидается сильный ветер  
Фото: pixabay.com

9 февраля Госслужба Украины по чрезвычайным ситуациям предупредила об ухудшении погоды в стране.

"По данным Укргидрометцентра, 9 февраля – ослабление и прекращение осадков и явлений; снижение температуры ночью до -7…-13 °С, днем до -1…-6 °С; в восточных областях и Карпатах ночью -11…-16 °С, днем -5…-10 °С", – сообщили в ГСЧС.

Синоптик Наталья Диденко написала в Facebook, что днем в ряде областей Украины температура воздуха достигнет +1…+7 °С.

По ее словам, 10 февраля в стране потеплеет на "несколько градусов", но ожидается сильный ветер.

https://www.facebook.com/tala.didenko/posts/3194519803911309

Теги: Украина, погода, ГСЧС, Карпаты, Укргидрометцентр, морозы, спасатели, осадки, синоптики, температура, Наталья Диденко
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Уважаемые читатели! На нашем сайте запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию. Комментарии, которые нарушают эти правила, мы будем удалять, а их авторам – закрывать доступ к обсуждению. Редакция не вступает в переписку с комментаторами по поводу блокировки, без серьезных причин доступ к комментированию модераторы не закрывают.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Бульвар Шоубиз. Приложение
"Я – гей". Британский телеведущий сделал заявление после 27 лет брака
"Я – гей". Британский телеведущий сделал заявление после 27 лет брака
  "Я подхожу к ней и вижу чужую девочку. Это не та Таня, которую я боготворила". Успенская рассказала об отношениях с дочерью после скандала
  "Я подхожу к ней и вижу чужую девочку. Это не та Таня, которую я боготворила". Успенская рассказала об отношениях с дочерью после скандала
"Это коронавирус?" Британская певица Кэти Прайс отменила выступление из-за болезни
"Это коронавирус?" Британская певица Кэти Прайс отменила выступление из-за болезни
"Новая методика похудения минус два килограмма за час". Слава из "НеАнгелов" постриглась
"Новая методика похудения – минус два килограмма за час". Слава из "НеАнгелов" постриглась
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS