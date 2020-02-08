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ГСЧС предупредила о снижении температуры до -16 °С

Снижение температуры воздуха до -16 °С ожидается в Карпатах ночью 8-го и 9 февраля, сообщили в Госслужбе по чрезвычайным ситуациям.

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В Украине похолодает
В Украине похолодает
Фото: pixabay.com

8-го и 9 февраля в Украине ожидается сокращение количества осадков и снижение температуры воздуха до -13 °С ночью. Об этом предупредил пресс-центр Госслужбы по чрезвычайным ситуациям. 

"8–9 февраля [ожидается] ослабление и прекращение осадков и явлений, снижение температуры ночью до -7...-13 °С, днем до -1...-6 °С, в восточных областях и Карпатах ночью -11...-16 °С, днем -5...-10 °С", – сказано в релизе. 

По данным Гидрометцентра, днем 8 февраля в центральных, южных и восточных регионах Украины температура воздуха составит 0...-2 °С. В Полтавской, Сумской, Харьковской, Запорожской, Луганской, Донецкой и Днепропетровской областях днем ожидается -2...-7 °С, ночью до -13 °С. 

9 февраля днем температура воздуха в Украине составит +4...+6 °С в западных областях, 0...-3 °С – в центральных и на юге страны, -3...-5 °С – в восточных регионах. Ночью ожидается до -15 °С. 

Осадков не прогнозируют.

Также ГСЧС призывает украинцев не выходить на тонкий лед и напоминает, что неосторожное поведение может стоить жизни. 

"Зимняя ловля рыбы требует особенно строгого соблюдения правил безопасности при нахождении на льду, а в период колебания температуры воздуха вообще на лед выходить нельзя", – подчеркнули в Госслужбе по чрезвычайным ситуациям.

Теги: погода, ГСЧС, похолодание, Гидрометцентр, морозы, прогноз, температура
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