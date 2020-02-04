Шестой этап Кубка IBU перенесен из немецкого Арбера в итальянский Мартелл-валь-Мартелло из-за сильного дождя и теплой погоды.

Даты гонок и программа шестого этапа Кубка IBU не изменятся Фото: EPA

Шестой этап биатлонного Кубка IBU перенесен в другое место из-за теплой погоды, сообщает официальный сайт Международного союза биатлонистов.

Изначально этап Кубка IBU должен был пройти в немецком Арбере, но из-за сильного дождя и теплой погоды состоится в итальянском Мартелл-валь-Мартелло, где запланировано проведение и седьмого этапа.

Международный союз биатлонистов отмечает, что даты и время гонок, а также программа соревнований не изменятся.

Шестой этап биатлонного Кубка IBU пройдет с 8-го по 9 февраля, а в его рамках состоятся женские и мужские спринт и масс-старт.