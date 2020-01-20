Украинский биатлонист Ткаленко завоевал серебро на Кубке IBU

Украинский биатлонист Руслан Ткаленко 18 января завоевал серебряную медаль в гонке преследования на пятом этапе Кубка IBU, который прошел в словацком городе Осрблье, сообщает Biathlon.com.ua.
Ткаленко на 54,3 секунды отстал от победителя гонки норвежца Эндре Стремсхейма. Третьим финишировал россиянин Кирилл Стрельцов.
Ткаленко допустил один промах на четырех огневых рубежах.
В гонке преследования приняли участие еще три украинских биатлониста: Виталий Труш финишировал 27-м, Андрей Доценко – 33-м, а Руслан Бригадир занял 42-е место.
Следующий этап Кубка IBU пройдет в немецком Арбере с 8-го по 9 февраля.