Два украинца – в топ-10 мужского спринта на Кубке мира по биатлону

Украинские биатлонисты Артем Прима и Дмитрий Пидручный заняли восьмое и 10-е места в спринтерской гонке на пятом этапе Кубка мира по биатлону, который проходит в немецком Рупольдинге.

Прима (на фото) и Пидручный не промахнулись при стрельбе Фото: EPA

Два украинских биатлониста – Артем Прима и Дмитрий Пидручный – попали в десятку лучших в спринтерской гонке на пятом этапе Кубка мира по биатлону, который проходит в Рупольдинге, сообщает корреспондент издания "ГОРДОН".

Прима занял восьмое место и отстал от лидера на 27,3 секунды, Пидручный финишировал 10-м с отставанием 34,8 секунды. Оба украинца прошли трассу без промахов.

Победителем спринта стал француз Мартен Фуркад, второе место занял его соотечественник Кантен Фийон Майе, третье – немец Бенедикт Долль.

В спринте принимали участие еще три украинца: Сергей Семенов занял 36-е место, Антон Дудченко – 37-е, а Богдан Цымбал закончил гонку 88-м.

Таким образом, в гонку преследования, которая начнется 19 января в 15.30, квалифицировались четыре украинца: Прима, Пидручный, Дудченко и Семенов.