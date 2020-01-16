Два украинца – в топ-10 мужского спринта на Кубке мира по биатлону

Два украинских биатлониста – Артем Прима и Дмитрий Пидручный – попали в десятку лучших в спринтерской гонке на пятом этапе Кубка мира по биатлону, который проходит в Рупольдинге, сообщает корреспондент издания "ГОРДОН".
Прима занял восьмое место и отстал от лидера на 27,3 секунды, Пидручный финишировал 10-м с отставанием 34,8 секунды. Оба украинца прошли трассу без промахов.
Победителем спринта стал француз Мартен Фуркад, второе место занял его соотечественник Кантен Фийон Майе, третье – немец Бенедикт Долль.
В спринте принимали участие еще три украинца: Сергей Семенов занял 36-е место, Антон Дудченко – 37-е, а Богдан Цымбал закончил гонку 88-м.
Таким образом, в гонку преследования, которая начнется 19 января в 15.30, квалифицировались четыре украинца: Прима, Пидручный, Дудченко и Семенов.