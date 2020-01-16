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Два украинца – в топ-10 мужского спринта на Кубке мира по биатлону

Украинские биатлонисты Артем Прима и Дмитрий Пидручный заняли восьмое и 10-е места в спринтерской гонке на пятом этапе Кубка мира по биатлону, который проходит в немецком Рупольдинге.

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Прима (на фото) и Пидручный не промахнулись при стрельбе
Прима (на фото) и Пидручный не промахнулись при стрельбе
Фото: EPA

Два украинских биатлониста – Артем Прима и Дмитрий Пидручный – попали в десятку лучших в спринтерской гонке на пятом этапе Кубка мира по биатлону, который проходит в Рупольдинге, сообщает корреспондент издания "ГОРДОН".

Прима занял восьмое место и отстал от лидера на 27,3 секунды, Пидручный финишировал 10-м с отставанием 34,8 секунды. Оба украинца прошли трассу без промахов.

Победителем спринта стал француз Мартен Фуркад, второе место занял его соотечественник Кантен Фийон Майе, третье – немец Бенедикт Долль.

В спринте принимали участие еще три украинца: Сергей Семенов занял 36-е место, Антон Дудченко – 37-е, а Богдан Цымбал закончил гонку 88-м.

Таким образом, в гонку преследования, которая начнется 19 января в 15.30, квалифицировались четыре украинца: Прима, Пидручный, Дудченко и Семенов.

Теги: Украина, биатлон, Сергей Семенов, Дмитрий Пидручный, Артем Прима, Богдан Цымбал, Антон Дудченко, Мартен Фуркад
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