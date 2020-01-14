Определился состав женской сборной Украины на пятый этап Кубка мира по биатлону

После четвертого этапа Кубка мира по биатлону женскую сборную Украины покинула Анастасия Меркушина, а присоединилась к команде Дарья Блашко.

Определился состав сборной Украины на пятый этап Кубка мира по биатлону, который пройдет в немецком Рупольдинге, сообщает Вiathlon.com.ua.

За женскую сборную Украины выступят Юлия Джима, Вита Семеренко, Дарья Блашко, Валентина Семеренко и Елена Пидгрушная.

В сравнении с предыдущим этапом Кубка мира команду покинула Анастасия Меркушина, а присоединилась к ней Дарья Блашко.

Пятый этап Кубка мира пройдет с 15-го по 19 января. В его рамках пройдут следующие гонки: мужской и женский спринт, мужская и женская эстафеты, а также мужская и женская гонки преследования.