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Определился состав женской сборной Украины на пятый этап Кубка мира по биатлону

После четвертого этапа Кубка мира по биатлону женскую сборную Украины покинула Анастасия Меркушина, а присоединилась к команде Дарья Блашко.

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Блашко (справа) вернулась в сборную Украины
Блашко (справа) вернулась в сборную Украины
Фото: EPA

Определился состав сборной Украины на пятый этап Кубка мира по биатлону, который пройдет в немецком Рупольдинге, сообщает Вiathlon.com.ua.

За женскую сборную Украины выступят Юлия Джима, Вита Семеренко, Дарья Блашко, Валентина Семеренко и Елена Пидгрушная.

В сравнении с предыдущим этапом Кубка мира команду покинула Анастасия Меркушина, а присоединилась к ней Дарья Блашко.

Пятый этап Кубка мира пройдет с 15-го по 19 января. В его рамках пройдут следующие гонки: мужской и женский спринт, мужская и женская эстафеты, а также мужская и женская гонки преследования.

Теги: Украина, биатлон, Елена Пидгрушная, Валентина Семеренко, Анастасия Меркушина, Вита Семеренко, Юлия Джима, Дарья Блашко
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